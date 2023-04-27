Шкурный интерес

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новинках для ухода за кожей тела и о том, почему вопросы, связанные с ее состоянием, стоит решать заблаговременно, а не перед наступлением сезона отпусков.
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Известная фраза про «подготовку тела к лету» — это не просто ставший штампом весенний призыв, но и рекомендации, к которым стоит прислушиваться круглый год. Далеко не всегда вопросы эстетики, которые выходят на первый план в теплые дни, единственные; есть и проявления, которые могут говорить о дисбалансе в организме. Например, шелушение кожи — история не только про визуальное или тактильное, но и про питание, обезвоживание и даже про одежду. Мария Рудева, врач-дерматокосметолог, трихолог, международный эксперт [comfort zone], /skin regimen/ подчеркивает, что важно найти причину, которая делает кожу сухой. Среди самых распространенных эксперт называет недостаточный прием жидкости, неправильный уход за кожей, дефицит витаминов групп А, В, Е, гормональные изменения (низкий уровень эстрогенов, климактерический период), хронические заболевания кожи (псориаз, экзема, атопический дерматит), эндокринные заболевания (гипотиреоз или сахарный диабет).
Мы видим, что существует множество факторов, вызывающих сухость кожи, от естественных до внешних. Генетику переспорить трудно, но повлиять на внешние причины можно. Жара, влажность, холод, хлорированная вода в бассейне и использование агрессивных пилингов или скрабов влияют на состояние кожи, а значит, нужно по возможности их воздействие нивелировать. Кроме того, эксперт советует использовать кремы с высоким содержанием липидов (витаминами A, E, F, маслами и экстрактами орехов). «Они помогут "достроить" липидный слой кожи и задержать потерю влаги, тем самым восстанавливая уже травмированную кожу и предотвращая дальнейшее разрушение»,— говорит Мария. Отдельная категория кремов для тела не просто увлажняет и питает кожу, но и дает эффект тонуса и подтяжки — такие средства стоит иметь в своем бьюти-рационе круглый год.