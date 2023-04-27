Шкурный интерес

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новинках для ухода за кожей тела и о том, почему вопросы, связанные с ее состоянием, стоит решать заблаговременно, а не перед наступлением сезона отпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Известная фраза про «подготовку тела к лету» — это не просто ставший штампом весенний призыв, но и рекомендации, к которым стоит прислушиваться круглый год. Далеко не всегда вопросы эстетики, которые выходят на первый план в теплые дни, единственные; есть и проявления, которые могут говорить о дисбалансе в организме. Например, шелушение кожи — история не только про визуальное или тактильное, но и про питание, обезвоживание и даже про одежду. Мария Рудева, врач-дерматокосметолог, трихолог, международный эксперт [comfort zone], /skin regimen/ подчеркивает, что важно найти причину, которая делает кожу сухой. Среди самых распространенных эксперт называет недостаточный прием жидкости, неправильный уход за кожей, дефицит витаминов групп А, В, Е, гормональные изменения (низкий уровень эстрогенов, климактерический период), хронические заболевания кожи (псориаз, экзема, атопический дерматит), эндокринные заболевания (гипотиреоз или сахарный диабет).

Мы видим, что существует множество факторов, вызывающих сухость кожи, от естественных до внешних. Генетику переспорить трудно, но повлиять на внешние причины можно. Жара, влажность, холод, хлорированная вода в бассейне и использование агрессивных пилингов или скрабов влияют на состояние кожи, а значит, нужно по возможности их воздействие нивелировать. Кроме того, эксперт советует использовать кремы с высоким содержанием липидов (витаминами A, E, F, маслами и экстрактами орехов). «Они помогут "достроить" липидный слой кожи и задержать потерю влаги, тем самым восстанавливая уже травмированную кожу и предотвращая дальнейшее разрушение»,— говорит Мария. Отдельная категория кремов для тела не просто увлажняет и питает кожу, но и дает эффект тонуса и подтяжки — такие средства стоит иметь в своем бьюти-рационе круглый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Thalgo питательное масло в формате спрея для восстановления, увлажнения и питания кожи Iles Pacifique. В составе – экстракт водорослей и эфирные масла. Ann Semonine, моделирующий антицеллюлитный гель для тела Lipoliss Intense — снижает жировую массу, повышает упругость и эластичность кожи, устраняет признаки целлюлита. В составе средства — экстракты бурой водоросли, фукуса, конского каштана, кофеин и натуральные эфирные масла. Clarins, моделирующий крем для тела Masvelt Advanced: сокращает жировые отложения, подтягивает кожу в районе бедер, рук и живота, питает и увлажняет. В составе: экстракты растений. Payot, питательный крем для тела Crme Nourrissante с ароматом мускуса и пудры: смягчает и придает сияние даже самой сухой коже. В составе средства — 97% ингредиентов натурального происхождения — масла жожоба, хлопка, микрокристаллы розового кварца. Comfort Zone, система для тела Body Strategist: ремоделирующий антицеллюлитный ампульный концентрат для тела и дренирующая термальная грязь с микроводорослями и эфирными маслами цитрусовых. Thalion, эмульсия для тела «Чарующий Тиаре» линии Thalisens nature — увлажняет, восстанавливает кожу после зимы, придает легкое мерцание. В составе: морская вода, масло бессмертника, красные водоросли, масляный экстракт Тиаре, масло кокоса, кунжута и подсолнечника. Mi&Ko, питательный крем для тела Touch Me для снятия стресса, улучшения микроциркуляции сосудов и выработки коллагена. Состав: экстракты чаги и персидского шелкового дерева. Wellbee, универсальный крем с водорастворимой формой прополиса в своем составе -снимает шелушение, сухость и зуд кожи. SVR, питательный крем для лица и тела Topialyse — успокаивает и увлажняет сухую и очень сухую кожу, склонную к атопии, восстанавливает кожный барьер. В составе: масла бабассу, ши, кокосовое, бурачника и пребиотический сахар. Следующая фотография 1 / 9 Thalgo питательное масло в формате спрея для восстановления, увлажнения и питания кожи Iles Pacifique. В составе – экстракт водорослей и эфирные масла. Ann Semonine, моделирующий антицеллюлитный гель для тела Lipoliss Intense — снижает жировую массу, повышает упругость и эластичность кожи, устраняет признаки целлюлита. В составе средства — экстракты бурой водоросли, фукуса, конского каштана, кофеин и натуральные эфирные масла. Clarins, моделирующий крем для тела Masvelt Advanced: сокращает жировые отложения, подтягивает кожу в районе бедер, рук и живота, питает и увлажняет. В составе: экстракты растений. Payot, питательный крем для тела Crme Nourrissante с ароматом мускуса и пудры: смягчает и придает сияние даже самой сухой коже. В составе средства — 97% ингредиентов натурального происхождения — масла жожоба, хлопка, микрокристаллы розового кварца. Comfort Zone, система для тела Body Strategist: ремоделирующий антицеллюлитный ампульный концентрат для тела и дренирующая термальная грязь с микроводорослями и эфирными маслами цитрусовых. Thalion, эмульсия для тела «Чарующий Тиаре» линии Thalisens nature — увлажняет, восстанавливает кожу после зимы, придает легкое мерцание. В составе: морская вода, масло бессмертника, красные водоросли, масляный экстракт Тиаре, масло кокоса, кунжута и подсолнечника. Mi&Ko, питательный крем для тела Touch Me для снятия стресса, улучшения микроциркуляции сосудов и выработки коллагена. Состав: экстракты чаги и персидского шелкового дерева. Wellbee, универсальный крем с водорастворимой формой прополиса в своем составе -снимает шелушение, сухость и зуд кожи. SVR, питательный крем для лица и тела Topialyse — успокаивает и увлажняет сухую и очень сухую кожу, склонную к атопии, восстанавливает кожный барьер. В составе: масла бабассу, ши, кокосовое, бурачника и пребиотический сахар.

Ирина Кириенко