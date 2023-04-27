Умер старейших из осужденных нацистов — 102-летний Йозеф Шютц

Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет, сообщает Spiegel. В июне 2022 года суд признал его виновным в соучастии в убийствах 3 518 заключенных концлагеря в период с 1942 по 1945 год. Сам Йозеф Шютц вину свою не признавал и до конца отрицал, что работал в концлагере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йозеф Шютц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Йозеф Шютц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Йозеф Шютц был самым пожилым человеком, которого признали виновным в преступлениях нацизма, совершенных в годы Второй мировой войны. Однако в тюрьму он так и не попал, поскольку ждал рассмотрения апелляционной жалобы.

Суд над Йозефом Шютцем начался в октябре 2021 года. Слушания неоднократно откладывались из-за проблем со здоровьем у обвиняемого. В ходе судебного процесса летом прошлого года он неоднократно давал противоречивые показания, объясняя это плохой памятью из-за возраста. Йозеф Шютц свою работу в концлагере отрицал. По его словам, во время войны он работал на ферме. Однако обвинению удалось документально подтвердить, что он работал в охране Заксенхаузена.

Милена Костерева