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Умер театральный режиссер и актер Евгений Басилашвили

В Волгограде умер актер и режиссер, доцент Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили, сообщила выпускница ВГИИКа Татьяна Глущенко в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. ...Я благодарна вам, очень сильно благодарна за все, что вы для меня сделали. И без вас, мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное»,— написала госпожа Глущенко.

Евгений Басилашвили окончил Грузинский государственный театральный институт, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР, являлся членом Союза театральных деятелей России. С 1988-го по 1995 годы работал главным режиссером и художественным руководителем Волгоградского театра юного зрителя. С 1995-го работал преподавателем во ВГИИК.

Эрдни Кагалтынов

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