0,1 процента составила недельная инфляция в РФ в период с 18 по 24 апреля, сообщил вчера Росстат. В годовом выражении рост цен продолжил замедляться (до 2,55% год к году). Ускорение недельной инфляции во многом обусловлено ростом цен на продовольственные товары (на 0,24% против 0,08% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию (на 0,92% против 0,66% неделей ранее), мясо, хлеб и сахар. В сегменте непродовольственных товаров — околонулевой рост на 0,02% (0% в две предыдущие недели). До 0,14% (0,08% неделей ранее) увеличились темпы роста цен на легковые автомобили. Незначительно (на 0,01%) снизились цены в секторе услуг. Бытовые услуги при этом дорожали, туристические — дешевели.