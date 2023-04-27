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Нижегородские ученые создали уникальный вездеход для Арктики

Машина едет по бездорожью и льду независимо от его толщины

Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева разработали транспортно-технологическое средство для движения по льду — шнекоходный вездеход. Этот вездеход по техническим характеристикам превосходит все мировые аналоги и способен работать в условиях бездорожья и в арктических льдах. Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

Испытания арктического вездехода на Крайнем Севере

Испытания арктического вездехода на Крайнем Севере

Фото: НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Испытания арктического вездехода на Крайнем Севере

Фото: НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Эффективное освоение арктических территорий России напрямую связано с созданием специального транспорта, способного работать в сложных природных и погодных условиях. Для этого необходимо было создать универсальный вездеход без ограничения в движении, который не будет зависеть от температурного режима. В НГТУ имени Алексеева разработали и запатентовали шнекоходный вездеход — транспортно-технологическое средство с роторно-винтовым движителем для движения по льду.

«Перед командой ученых НГТУ им. Р. Е. Алексеева стояла конкретная задача — создать такой вездеход, который сможет передвигаться по бездорожью, на участках с неокрепшим тонким льдом, двигаться по вечной мерзлоте и при этом не иметь взаимосвязи между массой машины и глубиной погружения винтовой лопасти в лед. Нам удалось разработать такую вездеходную конструкцию, которая обладает стабилизированным прямолинейным движением в суровых ледовых условиях»,— пояснил ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

По словам руководителя проектного офиса «Приоритет-2030», профессора Института транспортных систем Умара Вахидова, исследования велись в рамках консорциума «Освоение Арктических территорий и развитие Северного морского пути».

«На разработку потребовалось десять месяцев. На данную модель шнекоходного вездехода уже получен патент. Новая модель транспортного средства готова для запуска в производство»,— подчеркнул Умар Вахид.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки.

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