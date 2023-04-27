Российские ученые тяготеют к творчеству

На мотивацию к работе у высокопродуктивных российских ученых больше влияют ценностные факторы, чем материальные, выяснили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Поясним, что к высокопродуктивным исследователям относят определенную группу лидеров отечественного индекса научного цитирования.

Согласно опросу научно-педагогических работников (выборка — 7255 человек), более всего наука привлекает творческим и инновационным характером труда (61,1% опрошенных). Возможность заниматься научной деятельностью, а также быть автономным и самостоятельно планировать свою работу мотивирует 47,7% и 47% респондентов соответственно.

Интересное профессиональное окружение, наличие единомышленников важно для трети респондентов (32,4%). Желание приносить пользу обществу и иметь стабильный заработок и занятость важны примерно для одинаковой доли ученых — 21,6% и 22,1% опрошенных. При этом высокий уровень заработной платы является приоритетом для 15,1% опрошенных, признание и положение в социуме — только для 7,8%, социальная защищенность — для 5,5% респондентов.

Для молодых кадров науки (до 35 лет) в сравнении со старшими коллегами (в возрасте более 60 лет) почти в четыре раза важнее профессиональный и карьерный рост (26,2% против 6,7% соответственно). Для молодых значимее высокая заработная плата (19,3% против 11,6%). При этом у них больше востребована возможность приносить пользу обществу (30,3% против 18,4%).

Отметим, что согласно результатам другого, ранее опубликованного ИСИЭЗ исследования «Будущее науки», в котором эксперты определяли направления развития сектора исследований и разработок и его возможной трансформации под влиянием мегатрендов, утверждается, что основным барьером для развития науки является дефицит квалифицированных кадров. И основным способом удержания научного персонала, по мнению самих российских ученых, является высокая заработная плата. В 2021 году среднемесячная начисленная зарплата научных сотрудников в РФ, по данным ИСИЭЗ, составила 120,3 тыс. руб. Несмотря на то что этот показатель примерно вдвое превышает средний по всей экономике РФ показатель (в 2021 году он был равен 57,2 тыс. руб.), численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в России продолжает снижаться.

Венера Петрова