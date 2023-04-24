Экспортный климат согревается ожиданиями

Промышленные компании, поставлявшие свою продукцию на экспорт, постепенно адаптируются к более слабому внешнему спросу и высокой неопределенности, свидетельствуют опережающие индикаторы экспортной активности Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Новые рынки производители видят в первую очередь в странах Центральной Азии, а также в Китае и других странах БРИКС. Интерес к более дальнему зарубежью проявляют прежде всего добывающие компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Индекс экспортного климата обрабатывающей промышленности в марте 2023 года вырос на 0,8 пункта, до 87,9 пункта, однако его значение остается значительно ниже уровней начала прошлого года, свидетельствуют данные Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Значение индекса выше 100 указывает на благоприятный климат для экспортных операций, ниже 100 — наоборот. Резкое снижение индекса отмечалось с апреля прошлого года — на фоне введения санкций и ограничений на торговлю с РФ. В январе этого года показатель временно поднимался до 88,1 пункта. Ранее провал индекса наблюдался в разгар пандемии в 2020 году — тогда его значение опускалось до 72,6 пункта.

Улучшение текущих показателей весной 2023 года было зафиксировано и по индексу экспортных ожиданий в обработке — в марте он вырос до 100,7% и впервые за год приблизился к среднесрочному уровню предшоковых настроений, фиксируют в ИСИЭЗ (локальный пик января прошлого года — 100,9%, весной прошлого года индекс опускался до 97,7%). Индекс экспортных барьеров в марте, напротив, опустился до 100,5% после пика в третьем квартале прошлого года на уровне 102% (для сравнения, в четвертом квартале 2021 года — 100,2%, предыдущий пик наблюдался во время пандемии — 102,1%). Снижение индекса свидетельствует о снижении ограничивающего влияния слабого внешнего спроса и высокой неопределенности, указывают эксперты ВШЭ.

Для адаптации к санкциям компании, в частности, меняли географию поставок: в конце прошлого года 36% компаний искали новые направления для экспорта, свидетельствуют данные опроса 1,1 тыс. промышленных компаний. Активнее других таким поиском были озабочены производители мебели (57% респондентов), химической продукции (52%), текстиля (52%), одежды (50%), электрического оборудования (49%), кокса и нефтепродуктов (46%), автотранспортных средств, а также машин и оборудования (по 42%). При этом 52% опрошенных руководителей предприятий заявили, что рассматривают страны СНГ (в первую очередь Центральную Азию) в качестве основного направления для экспорта. Это касается прежде всего производств прочих транспортных средств и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, текстиля, лекарственных средств и материалов, напитков, мебели.

Следующим по популярности направлением стал Китай (11% компаний рассматривают выход на рынок), но наибольший интерес к КНР проявляют добывающие производства — в первую очередь это касается предприятий по добыче угля (57%), а также нефти и газа (45%). В обработке китайский рынок интересен компаниям, которые занимаются деревообработкой (42%). В целом партнерство со странами БРИКС рассматривали только 8% опрошенных компаний, в числе которых основную долю занимали производства по добыче металлической руды.

Татьяна Едовина