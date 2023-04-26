Курс доллара. Прогноз на 27–28 апреля

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления

Pавершение налогового периода в конце недели и увеличенные на 1 день выходные в РФ могут привести к умеренным потерям рубля

Рубль выглядит стабильно, в преддверии основных налоговых платежей месяца спекулятивная активность против российской валюты минимальна. Тем не менее завершение налогового периода в конце недели и увеличенные на 1 день выходные в РФ могут привести к умеренным потерям рубля в пятницу. Сюда же стоит добавить и сохранение умеренно-негативного внешнего фона, что связано с банковским сектором США, на который нефтяные котировки могут начать реагировать более заметно.