Курс доллара. Прогноз на 27–28 апреля

Валютный рынок окончательно растерял импульс, который ему придавал отток капитала. Биржевой курс доллара завершил торги среды на отметке 81,62 руб./$, что на 8 коп. ниже значений закрытия пятницы. Поддержке курсу рубля способствовали экспортеры, которые в преддверии уплаты основных налогов активно продают валюту.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|81.50
|«БКС Мир инвестиций»
|81.00-82.00
|Банк Русский Стандарт
|81.00-82.50
|Банк Зенит
|81.00
|Консенсус-прогноз *
|81.44
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Pавершение налогового периода в конце недели и увеличенные на 1 день выходные в РФ могут привести к умеренным потерям рубля
Рубль выглядит стабильно, в преддверии основных налоговых платежей месяца спекулятивная активность против российской валюты минимальна. Тем не менее завершение налогового периода в конце недели и увеличенные на 1 день выходные в РФ могут привести к умеренным потерям рубля в пятницу. Сюда же стоит добавить и сохранение умеренно-негативного внешнего фона, что связано с банковским сектором США, на который нефтяные котировки могут начать реагировать более заметно.
В отсутствие значимых новостей российская валюта продолжит торговаться в диапазоне 81–83 руб./$
В начале недели российская валюта уверенно закрепилась в диапазоне 81–82 руб./$. Такая низкая волатильность объясняется отсутствием поступления как новых негативных новостей, так и положительных. Ключевым событием второй половины недели станет заседание ЦБ РФ, по итогам которого будет принято решение по ключевой ставке и возможны комментарии по дальнейшей монетарной политике регулятора. Мы ожидаем, что в отсутствие значимых новостей российская валюта продолжит торговаться в диапазоне 81–83 руб./$ до конца недели.
Поддержка национальной валюте нивелируется увеличением количества внешнеторговых операций в рублях
Несмотря на завершение основных налоговых выплат экспортерами, торговая активность долларом с расчетами «завтра» не претерпела заметных изменений, при этом курс продолжил демонстрировать боковое движение. На данный момент на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением валюты. Отчасти поддержка национальной валюте нивелируется увеличением количества внешнеторговых операций в рублях. На текущей неделе доллар продолжит консолидироваться в диапазоне 81–82 руб. и в начале мая, в отсутствие новостных шоков, может перейти за верхнюю границу диапазона. На данный момент сильных драйверов для формирования направленной динамики не наблюдаем.
Юань продолжает завоевывать рынок
Поддержать рубль способен традиционный пик налоговых выплат в конце текущего месяца. В центре внимания на российском рынке — предстоящее решение по ключевой ставке. Явного преобладания проинфляционных рисков не наблюдается, поэтому наиболее вероятно, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной с возможным ужесточением сигнала. Оказать поддержку евро могут позитивные данные по росту индекса потребительского климата в Германии GfK, а также повышение апрельского индикатора потребительского доверия во Франции. Внимание рынка также привлекает статистика по безработице во Франции. Юань продолжает завоевывать рынок. Так, его использование в трансграничных транзакциях в марте впервые превысило доллар США. Геополитический фон по-прежнему нестабильный и оказывает заметное влияние на курсы валют.