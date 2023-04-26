Армия США отложила до 2025 года внедрение умных очков Microsoft, вызывающих головную боль

Американская армия не будет использовать умные очки Microsoft в своих боевых подразделениях как минимум до 2025 года, пока аксессуар не докажет свою безопасность для здоровья солдат, сообщает Bloomberg. Первая версия системы вызывала у солдат головные боли, тошноту и усталость глаз в процессе ношения очков.
Солдат в умных очках от Microsoft
Фото: U.S. Army / Reuters
Разработанная Microsoft система Integrated Visual Augmentation System (IVAS) представляет собой аналог «проекционного дисплея», подобный тому, что используется в шлемах военных пилотов. Для сухопутных войск США за основу были взяты очки «смешанной реальности» HoloLens, которые доработали под нужды армии.
Компания Microsoft на основании обратной связи доработала аксессуар, а также сделала очки компактнее, легче и обновила программное обеспечение для повышения надежности и снижения энергопотребления.
Партия из 20 усовершенствованных очков, собранных вручную, поступит в армию США в период с июля по сентябрь, после чего солдаты начнут испытания новинки. Если тесты будут успешно пройдены, массовые поставки обновленной системы IVAS в вооруженные силы должны начаться в июле 2025 года.
В случае подтверждения заказа армия в течение десяти лет потратит до $21,9 млрд на закупку 121 тыс. устройств, запасных частей и поддержку для них. Американские вооруженные силы уже получили 5 тыс. очков первой версии и ожидают партию еще в 5 тыс. аксессуаров в модернизированном варианте.