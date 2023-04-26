Армия США отложила до 2025 года внедрение умных очков Microsoft, вызывающих головную боль

Американская армия не будет использовать умные очки Microsoft в своих боевых подразделениях как минимум до 2025 года, пока аксессуар не докажет свою безопасность для здоровья солдат, сообщает Bloomberg. Первая версия системы вызывала у солдат головные боли, тошноту и усталость глаз в процессе ношения очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдат в умных очках от Microsoft

Фото: U.S. Army / Reuters Солдат в умных очках от Microsoft

Фото: U.S. Army / Reuters

Разработанная Microsoft система Integrated Visual Augmentation System (IVAS) представляет собой аналог «проекционного дисплея», подобный тому, что используется в шлемах военных пилотов. Для сухопутных войск США за основу были взяты очки «смешанной реальности» HoloLens, которые доработали под нужды армии.

Компания Microsoft на основании обратной связи доработала аксессуар, а также сделала очки компактнее, легче и обновила программное обеспечение для повышения надежности и снижения энергопотребления.

Партия из 20 усовершенствованных очков, собранных вручную, поступит в армию США в период с июля по сентябрь, после чего солдаты начнут испытания новинки. Если тесты будут успешно пройдены, массовые поставки обновленной системы IVAS в вооруженные силы должны начаться в июле 2025 года.

В случае подтверждения заказа армия в течение десяти лет потратит до $21,9 млрд на закупку 121 тыс. устройств, запасных частей и поддержку для них. Американские вооруженные силы уже получили 5 тыс. очков первой версии и ожидают партию еще в 5 тыс. аксессуаров в модернизированном варианте.

Максим Вершинин