Реакция размена

Пермский производитель химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП», часть акций которого контролируют зарубежные юрлица, рассматривает возможность создания с «Ростехом» совместного предприятия без иностранных участников. Сейчас Росимущество добивается в суде выселения компании с арендуемых площадей Пермского порохового завода. По данным представителей «Солениса», эта идея должна пройти корпоративное согласование. В качестве альтернативного варианта компания рассматривает перенос мощностей на новую площадку, но перед этим ей необходимо пройти множество процедур по ликвидации опасных производственных объектов. Собеседники «Ъ-Прикамье» не исключают, что акции компании могут перейти к российским владельцам. Представители предпринимательского сообщества говорят, что готовы оказать помощь коллегам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

О планах по урегулированию спора с госорганами представители ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» рассказали вчера на судебном заседании. По словам юриста Марии Петровой, 12 апреля в Минпромторге РФ прошло совещание, в ходе которого заинтересованные стороны обсуждали два варианта мирного разрешения ситуации. Первый предполагает создание с ГК «Ростех» совместного предприятия, которое будет управлять производственной площадкой на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Соответствующее предложение ЗАО получило от одной из компаний, входящей в ГК. «Но этот вариант должен пройти корпоративные согласования», — пояснила госпожа Петрова. Второй вариант предполагает перенос производства на другую площадку. Генеральный директор ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» Сергей Сесюнин сообщил «Ъ-Прикамье», что ни один из вариантов, которые обсуждались в Минпромторге, пока не считается приоритетным.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака». Продукция компании применяется также в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Выручка ЗАО от продаж в 2021 году составила 1,973 млрд руб., чистая прибыль — более 106 млн руб. Входит в состав холдинга Solenis, контролируемого американской Platinum Equit.

Сейчас Арбитражный суд Пермского края рассматривает спор, в рамках которого «Соленис» требует обязать Росреестр произвести регистрацию договора аренды цеха ФКП «Пермский пороховой завод» до 2025 года. На площадке оборонного предприятия производственные мощности «Соленис» располагаются с 1995 года. Росреестр считает, что для регистрации договора нет оснований. В свою очередь, Рос­имущество направило встречный иск, в котором просит признать договор недействительным, поскольку была нарушена процедура его заключения. Госорган требует также обязать предприятие покинуть цех в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу. Вчера суд привлек к спору прокуратуру Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», надзорный орган считает незаконным не сам факт заключения договора, а продление его действия до 2025 года.

Стоит отметить, что ранее «Соленис» обратился к краевым властям с просьбой подыскать подходящую площадку для возможного переноса производства, которое может быть построено в течение двух — двух с половиной лет. Пермские промышленники тогда говорили, что вариантов для его размещения на территории Перми и окрестностей города немного. Вчера представитель «Солениса» отметил, что если компанию все же обяжут покинуть ППЗ, то сделать это в десятидневный срок будет невозможно как технически, так и из-за требований законодательства. В частности, на территории заводской площадки зарегистрированы два опасных производственных объекта, которые необходимо ликвидировать в соответствии с установленными требованиями. «Мы заключили два договора на разработку проектов по ликвидации этих опасных объектов и демонтажу оборудования», рассказала Мария Петрова. По ее словам, разработка документации может занять около трех месяцев. Ситуация обсуждалась на совещании в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, которого «Соленис» предложил привлечь к делу в качестве третьего лица.

Росимущество, в свою очередь, предложило суду привлечь в качестве соистца ГК «Ростех», которой в течение ближайших пяти лет должны быть переданы акции ФКП «Пермский пороховой завод» после его приватизации. Представитель гос­корпорации не готов был высказаться по ходатайству заявителя, пояснив, что должен согласовать позицию с руководством. Впрочем, судья Гораций Пономарев не удовлетворил ходатайство Росимущества, отметив, что процедура привлечения в качестве соистца не предусмот­рена АПК.

Источник в промышленных кругах региона, знакомый с ходом спора, полагает, что в итоге сторонам придется договариваться, поскольку даже создание совместного предприятия займет долгое время. «Это, конечно, не строительство нового производства, но согласование структуры сделки процесс не мгновенный,— рассказывает собеседник.— Судя по всему, акции „Солениса“ будут переданы российским компаниям или физическим лицам». По его мнению, закрытие производства невыгодно российской экономике, поскольку предприятие производит продукцию, ряд позиций которой невозможно заменить аналогами.

Председатель Пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов говорит, что не в курсе юридических аспектов спора, но организация готова оказать помощь «Соленису», в том числе, при необходимости, в подборе площадки. «Не готов комментировать позиции сторон. Но могу точно сказать, что Пермский край заинтересован в сохранении промышленного предприятия, которое платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами»,— пояснил господин Теплов.

Дмитрий Астахов