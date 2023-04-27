Геймеров потянуло на периферию

В России активно растет спрос на портативную электронику — клавиатуры, мыши, наушники. В первом квартале, по оценкам дистрибуторов и ритейлеров, было реализовано 1,4 млн клавиатур, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В число лидеров по продажам вошли бренды Razer, A4Tech и MSI, а доля Logitech, который занимал большую часть рынка в прошлом году, снизилась с 21% до 8% в первом квартале. Ритейлеры электроники отмечают рост спроса на игровые аксессуары для ПК. По оценке экспертов, он связан с ростом геймерской аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В первом квартале продажи клавиатур в России составили более 1,4 млн штук, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал “Ъ” бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк. По данным компании, доля прежнего лидера в сегменте — швейцарской Logitech — упала год к году с 21,9% до 8%, а доля проданных клавиатур тайваньской A4Tech выросла с 3,9% до 9,7%. В топе по продажам, за исключением собственных торговых марок ритейлеров (СТМ), в этом году оказались клавиатуры Defender (10,6%), Oklick (10%) и A4Tech. При этом общая доля СТМ выросла год к году с 12,8% до 18,4%. Дистрибутор также уточнил, что среди игровых брендов вырос спрос на игровые клавиатуры компании Razer на 12% и MSI на 8%, а продажи техники HyperX просели на 61%.

Опрошенные “Ъ” российские продавцы электроники отметили, что в первом квартале в целом вырос спрос на периферию (клавиатуры, наушники, компьютерные мыши). Так, по данным «Ситилинка», лидирующим брендом среди мышей и клавиатур в первом квартале стал A4Tech, продажи которого в денежном выражении увеличились на 44%, в то время как у бывшего лидера Logitech они снизились на 59%. «Однако сейчас бренд восстанавливает свои позиции, так как налажены каналы поставок»,— отметили в пресс-службе ритейлера. Там также подтвердили снижение спроса на периферию HyperX: по сравнению с прошлым годом их продажи в сети упали на 72%.

Согласно данным аналитиков «Чек индекс», в прошлом году клавиатуры и мыши стали пользоваться популярностью в России: их объем продаж вырос на 32% и 45%, а средний чек снизился до 862 руб. и 425 руб. соответственно (см. “Ъ” от 30 ноября). Всего, согласно данным «Марвел», по итогам 2022 года на российском рынке было продано примерно 4,8 млн клавиатур, в 2021-м — 4,7 млн.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», продажи основных аксессуаров для ПК-гейминга в первом квартале составили более 2 млн штук, что на 30% больше, чем годом ранее, а средний чек на периферию в целом снизился на 12%. «Сам рынок брендов считается конкурентным, и выбор производителей продолжает расширяться, преимущественно в базовом и среднем ценовом сегменте»,— считает менеджер товарной категории департамента «Аксессуары цифровой техники» группы Эмиль Манучаров.

В «Авито» рассказали, что среди игровой периферии в этом квартале большим спросом пользуются наушники, продажи которых увеличились на 46% год к году, а их средняя стоимость составила 3,1 тыс. руб. Спрос на геймерские мыши и клавиатуры на площадке вырос до 18% и 13% соответственно. По данным компании, востребована продукция Razer и MSI, но и продажи периферии HyperX также выросли на 20–26%.

Сегмент игровой периферии является очень динамичным, он с каждым годом расширяется как новой техникой, так и новыми покупателями, среди которых много молодых людей, отмечает представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет «М.Видео-Эльдорадо», «Марвел», DNS и др.) Антон Гуськов, а «такие вещи, как мыши, клавиатуры и наушники, не слишком долговечны».

Вадим Красников