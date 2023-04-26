Адвокатам сложно упроститься

Верховный суд РФ (ВС) допустил, что адвокат может быть индивидуальным предпринимателем (ИП) и применять упрощенную систему налогообложения (УСН), но нужно учитывать род деятельности, которую он ведет. Если юридические услуги не могут быть бизнесом для адвоката, то другие сферы коммерции им прямо не запрещены, однако некоторые из них могут противоречить кодексу профессиональной этики сообщества. Юристы говорят, что в целом решение ВС принято в пользу адвокатов, хотя из-за «уклончивой мотивировки» нельзя сделать однозначные выводы о его последствиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС разобрал спор о праве адвоката быть предпринимателем и применять УСН (.pdf). Адвокат Всеволод Сазонов в октябре 2021 года зарегистрировался в качестве ИП и решил перейти на «упрощенку», но налоговая инспекция ему отказала. Господин Сазонов оспорил решение налоговиков.

Арбитражные суды трех инстанций поддержали ФНС, решив, что адвокат не может «одновременно быть ИП», соответственно, не имеет и права на УСН (см «Ъ» от 7 апреля).

В частности, суды сослались на решение ВС от апреля 2022 года, которым было признано законным письмо ФНС от 2 ноября 2020 года о невозможности применения «упрощенки» адвокатами.

Всеволод Сазонов пожаловался в ВС, считая, что Налоговый кодекс РФ (НК) содержит запрет применять УСН только в отношении доходов от адвокатской деятельности. И если он ведет предпринимательскую деятельность, не связанную с оказанием правовой помощи, то вправе применять «упрощенку», говорится в жалобе. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения судов.

Во-первых, коллегия признала «несостоятельными» ссылки судов на прошлогоднее решение ВС, указав, что это разные вопросы: тогда речь шла о «возможности применения УСН адвокатами, учредившими адвокатский кабинет», а сейчас — о праве применять «упрощенку» для предпринимателей, которые ведут не связанную с юруслугами деятельность, но при этом имеют адвокатский статус. В том решении ничего не говорилось об ограничениях для граждан-адвокатов применять УСН в отношении неадвокатской деятельности, добавил ВС. Коллегия также признала неверным вывод судов, что адвокат не может быть ИП из-за кодекса профессиональной этики адвоката. Вопрос соблюдения адвокатом требований этического кодекса «не является предметом рассмотрения в данном споре и не отнесен к компетенции налоговых органов и судов», этим должен заниматься совет региональной адвокатской палаты, подчеркнул ВС.

При этом коллегия отказалась поставить в деле точку, направив спор на новое рассмотрение: суды должны выяснить, «от какого вида деятельности заявитель планирует получать доход, облагаемый по УСН», и установить обстоятельства нарушения налоговиками прав и интересов Всеволода Сазонова.

Вопрос о праве адвоката заниматься предпринимательской деятельностью до сих пор остается дискуссионным.

Сейчас кодекс профессиональной этики допускает иную оплачиваемую деятельность для адвоката, если она не предполагает использование им адвокатского статуса. «Но, несмотря на внесение в 2017 году изменений в кодекс этики и исключение из него положений, запрещающих адвокатам принимать личное участие в процессе реализации товаров, работ и услуг, единого мнения на этот счет даже внутри адвокатского сообщества не сложилось»,— рассказывает старший юрист BGP Litigation Даниил Захаров. В связи с этим юристы и адвокаты с нетерпением ждали решения по делу Всеволода Сазонова.

ВС справедливо отметил, что запрета на статус ИП и применение УСН для адвокатов в Налоговом кодексе нет, а ограничения касаются только тех граждан, кто учредил адвокатский кабинет, уточняет партнер Taxology Алексей Артюх. При этом ВС оставил без ответа вопрос, соответствует ли ведение гражданином-адвокатом предпринимательской деятельности закону об адвокатуре и этическому кодексу, отмечает адвокат Case by Case Юлия Михальчук. Неясно и то, «может ли адвокатское образование, например бюро, заниматься предпринимательством, не связанным с адвокатской деятельностью», хотя это тоже насущный вопрос, указывает адвокат КА Delcredere Егор Ковалев.

По мнению Алексея Артюха, не любая деятельность совместима с адвокатской, но получение дохода, например, от научной или образовательной деятельности не будет нарушать профессиональную этику.

Госпожа Михальчук считает возможным для адвоката в том числе сдавать в аренду коммерческую недвижимость или открыть магазин, для налогообложения дохода от которых можно было бы применить УСН.

По словам Даниила Захарова, позиция ВС «позволяет с большей уверенностью говорить, что адвокаты вправе иметь статус ИП и применять УСН», но «однозначной позиции суд все же не высказал» и «полноценный зеленый свет не дал». Более того, господин Ковалев допускает, что на новом рассмотрении дела «у судов могут найтись и другие основания для отказа адвокату в применении упрощенки». Господина Захарова также смущает указание ВС на необходимость установления вида деятельности: «Не придется ли адвокатам для регистрации их в качестве ИП каждый раз доказывать судам и налоговым органам, каким бизнесом они планировали заниматься? Время покажет». По мнению Егора Ковалева, во избежание споров необходима корректировка норм НК, а также разъяснения Конституционного суда.

Екатерина Волкова, Анна Занина