Адвокатов не берут в предприниматели

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор о праве адвоката быть индивидуальным предпринимателем (ИП) и применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Арбитражные суды решили, что статус адвоката не позволяет ему быть предпринимателем и тем более использовать льготы. Юристы говорят, что из-за неясности с налогообложением многим адвокатам приходится вести предпринимательскую деятельность «опосредованно, через юрлица». Теперь же есть надежда на разрешение вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор адвоката, управляющего партнера адвокатского бюро «Сазонов и партнеры» Всеволода Сазонова с налоговиками. Господин Сазонов решил получить статус ИП, и в октябре 2021 года московская налоговая инспекция зарегистрировала его в этом качестве. Предприниматель сразу же попросил налоговую инспекцию перевести его на УСН, но получил отказ с объяснением, что не соответствует требованиям. Обжалование отказа в вышестоящем налоговом органе успеха не принесло, и тогда господин Сазонов обратился в суд с просьбой признать решение налоговиков незаконным.

Арбитражный суд Москвы, а затем апелляция и кассация отклонили требование адвоката, сославшись на положения Налогового кодекса РФ (НК), закона об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. В частности, п. 3 ст. 346.12 НК содержит перечень лиц, которые не вправе применять УСН, в их числе адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований. По мнению судов, из этих актов вытекает, что лицо с адвокатским статусом не может «одновременно быть ИП», следовательно, «такой гражданин не может применять упрощенную систему налогообложения».

Всеволод Сазонов подал жалобу в ВС, настаивая, что НК «запрещает применять упрощенную систему налогообложения в отношении доходов, полученных именно от адвокатской деятельности». При этом в законе нет запрета на «право адвокатов регистрироваться в качестве ИП в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с ведением адвокатской». Таким образом, по мнению заявителя, если он ведет иную предпринимательскую деятельность, не связанную с оказанием правовой помощи, он вправе применять УСН. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение состоится 19 апреля.

В 2022 году Всеволод Сазонов оспаривал в ВС письмо ФНС от 2 ноября 2020 года, из которого следовало, что адвокатам нельзя применять УСН. В апреле 2022 года ВС признал письмо законным, отметив, что оно не выходит «за рамки адекватного истолкования положений законодательства». Управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай отмечает, что тогда ВС «по сути уклонился от решения проблемы», констатировав лишь, что адвокат не вправе применять УСН по основному виду деятельности, «но ничего не сказал про обложение предпринимательских доходов адвоката».

Закон рассматривает адвокатскую деятельность как «профессиональную юридическую помощь, осуществляемую на некоммерческой основе», и применительно к этой деятельности адвокат «не может иметь статус ИП и не вправе применять к доходу специальные налоговые режимы», поясняет руководитель практики «Налоги» АБ «Андрей Городисский и партнеры» Валентин Моисеев. Иными словами, «адвокаты могут быть предпринимателями, но им запрещено использовать такой статус для оказания профессиональной правовой помощи», уточняет Юлий Тай.

До 2017 года кодекс профессиональной этики, действительно, содержал пункт о том, что адвокат не вправе заниматься «иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг», поясняет адвокат КА «Делькредере» Егор Ковалев. Но сейчас таких ограничений нет, подчеркивает Юлий Тай. В кодексе говорится, что адвокат «вправе инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом», а также извлекать доход из других источников, если эта «деятельность не предполагает использования статуса адвоката», уточняет старший партнер КА «Юков и партнеры» Михаил Воронин. Деятельность лишь «не должна мешать адвокату исполнять обязанности перед доверителями и не должна наносить ущерб авторитету адвокатуры», добавляет Егор Ковалев.

Статистики о количестве адвокатов, имеющих статус ИП, нет, «но такое совмещение распространено», говорит Валентин Моисеев. В частности, отмечает он, это может быть инвестиционная деятельность, работа патентного поверенного и др. Но «из-за неясности вопроса с налогообложением» многие адвокаты занимаются предпринимательством «опосредованно, через участие в юрлицах», отмечает Егор Ковалев. Юристы рассчитывают, что экономколлегия ВС закрепит право адвокатов быть ИП и позволит им применять УСН для предпринимательской деятельности.

Екатерина Волкова, Анна Занина