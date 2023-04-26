«Большая книга» объявила лонг-лист

Национальная литературная премия «Большая книга» выложила так называемый длинный список XVIII сезона, всего в нем 51 позиция. Названия книг и имена их авторов также объявили на пресс-конференции в ТАСС.

Учрежденная в 2005 году премия вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. По данным сайта «Большой книги», за первую премию полагается 3 млн руб., вторую — 1,5 млн руб., третью — 1 млн руб.

В 2022 году первое место занял Павел Басинский («Подлинная история Анны Карениной»), второе — Алексей Варламов («Имя Розанова»), третье — Сергей Беляков («Парижские мальчики в сталинской Москве»).

Длинный список «Большой книги—2023» Василий Авченко, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»,

Ольга Аникина, роман «Назови меня по имени»,

Михаил Бару, сборник рассказов «Скатерть английской королевы»,

Павел Басинский, Екатерина Барбаняга, роман «Алиса в русском Зазеркалье»,

Александр Баунов, документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры»,

Юрий Буйда, роман «Дар речи»,

Ксения Буржская, роман «Пути сообщения»,

Александр Бушковский, роман «Ясновидец Пятаков»,

Оксана Васякина, роман «Роза»,

Эдуард Веркин, роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»,

Михаил Визель, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»,

Евгений Водолазкин, роман «Чагин»,

Петр Воротынцев, повесть «Заведение,

Николай Гаврилов, повесть «Утешение»,

Дмитрий Гаричев, роман «Lakinsk Project»,

Рагим Джафаров, роман «Марк и Эзра 2.0»,

Андрей Дудко, роман «Последователь»,

Олег Ермаков, роман «По дороге в Вержавск»,

Дмитрий Захаров, роман «Комитет охраны мостов»,

Виталий Захарцов, роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении»,

Шамиль Идиатуллин, роман «До февраля»,

Михаил Квадратов, роман «Отравленным место в раю»,

Алексей Колмогоров, роман «ОТМА. Спасение Романовых»,

Евгений Кремчуков, роман «Волшебный хор»,

Паве Кренев, сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора»,

Саша Кругосветов, роман «Полет саранчи»,

Лев Кузьминский, роман «Привет, заморыши»,

Екатерина Манойло, роман «Отец смотрит на запад»,

Родион Мариничев, повесть «Комендань»,

Александр Мелихов, роман «Сапфировый альбатрос»,

Сергей Миронов, повесть «Пагубная страсть»,

Хелена Побяржина, роман «Валсарб»,

Евгений Попов, Михаил Гундарин, документальная проза «Василий Макарович»,

Захар Прилепин, документальная проза «Шолохов. Незаконный»,

Алексей Рачунь, роман «Почему Мангышлак»,

Андрей Рубанов, документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди»,

Кирилл Рябов, сборник повестей и рассказов «Лихо»,

Алексей Сальников, роман «Оккульттрегер»,

Анатолий Словцов, повесть «Сюжет и фабула не совпадают»,

Анастасия Сопикова, сборник рассказов «Тоска по окраинам»,

Андрей Тавров, роман «Снигирь»,

Арсен Титов, роман «Так компоновал Веронезе»,

Виктория Токарева, сборник рассказов «Внутренний голос»,

Михаил Турбин, роман «Выше ноги от земли»,

Гала Узрютова, роман «Которые»,

Дмитрий Фалеев, Евгения Варенкова, роман «Формула всего»,

Ислам Ханипаев, роман «Холодные глаза»,

Виктория Черножукова, Владимир Веретенников, роман «Частные случаи ненависти и любви»,

Татьяна Чернышева, роман «Дочь предателя»,

Александра Шалашова, роман «Салюты на той стороне»,

Светлана Шнитман-МакМиллин, документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».

Мария Федотова