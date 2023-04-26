В Петербурге начали рассылать новые повестки с предупреждением об ограничительных мерах

В Санкт-Петербурге начали раздавать повестки срочникам. На них обозначено, что грозит тем, кто не явится в военкомат. При этом в документе указаны выдержки как и из новой редакции закона, так и из старой, пишет 26 апреля «Фонтанка» со ссылкой на получившего повестку петербуржца.

По данным издания, в документе новой формы появился красный штамп с надписью: «В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры». Подлинность повестки редакции подтвердили в районном военкомате. По словам сотрудника, ограничительные меры уже действуют.

При этом на обороте повестки приведены цитаты из старой нормы закона. В том числе пункт о том, что неявка по повестке автоматически заносит человека в ряд уклонистов (в новой редакции — неявка не влечет за собой этот статус, а лишь может быть расценена как уклонение).

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