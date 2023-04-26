Совокупная задолженность банкротов в 2022 году превысила 2,1 трлн руб.

Совокупная задолженность физлиц и предприятий, которые были признаны банкротами в 2022 году, составила 2,1 трлн руб., свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде РФ (.xls). Это в 1,3 раза больше, чем в 2021 году (1,56 трлн руб.).

Наибольшую долю в общей структуре задолженности банкротов составили долги предприятий — 1,6 трлн руб. (против 1,21 трлн руб. в 2021 году). Общее количество предприятий, признанных банкротами в 2022 году, составило 8,9 тыс. (в 2021 году — 10,1 тыс.). Всего в суды за 2022 год поступило 25,7 тыс. заявлений о признании компаний несостоятельными, к производству приняли 18,7 тыс.

Большинство дел о несостоятельности инициировали кредиторы (12,9 тыс.). Свыше трети обращений кредиторы обосновывали долгом от 500 тыс. руб. до 3 млн руб., 30% обращений — долгом до 500 тыс. руб. О задолженности от 3 млн до 10 млн руб. сообщали 18% заявителей.

Долги граждан-банкротов в 2022 году составили 384,7 млрд руб. (в 2021 году — 320,7 млрд). Банкротами признали свыше 273 тыс. человек. (против 231 тыс. в 2021 году). Еще 2,3 тыс. решений о банкротстве суд принял в отношении индивидуальных предпринимателей. Их совокупный долг в 2022 году превысил 14 млрд. руб. Всего за 2022 год суды приняли к производству 308,1 тыс. заявлений о несостоятельности граждан из 324,2 тыс. поступивших.

Большую часть заявлений по банкротству физлиц (не ИП) подали сами граждане (92,3% случаев, 284 тыс.). В большинстве случаев (67%) сумма долга составляла от 500 тыс. до 3 млн руб. В 4,6 тыс. случаев выявили признаки фиктивного или преднамеренного банкротства.

О всплеске активности кредиторов, намеренных обанкротить своих должников в первомI квартале 2023 года,— в материале «Ъ» «Кредиторы с серьезными намерениями».

Григорий Лейба