«Рост оплаты труда — это не только позитивный факт»

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении. Вместе с тем, по его словам, инфляция на конец апреля составит всего 2,5%. Согласно апрельским прогнозам Минэкономики, по итогам 2023 года зарплаты в реальном выражении с учетом инфляции вырастут на 5,4%, а в номинальном — на 10,9%. Экономист Александр Полиди считает, что заработные платы на Кубани повысятся на фоне низкой безработицы, однако это создаст и негативные последствия для развития предприятий.



Александр Полиди

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«Прогнозы о повышении зарплат на 10% оправдаются, так как сейчас в Краснодарском крае рекордно низкая безработица (0,5%). Фактически у нас вообще нет безработицы, и это очень серьезный фактор давления на рынок труда. На рынке соискателей работодатели испытывают острый дефицит по большинству профессий. Считается, что нормальный уровень безработицы, который не создает социального давления, но при этом стимулирует конкуренцию рабочей силы,— 6–7% от трудоспособного населения.

Сегодня для того, чтобы привлекать сотрудников, работодатели вынуждены повышать заработные платы даже быстрее, чем растет производительность труда. Поэтому нельзя сказать, что повышение оплаты труда — только положительная новость. Ускоренный рост заработных плат на фоне отстающей производительности труда создает "зажимы" для развития компании, поскольку издержки растут более быстрыми темпами, чем выручка и прибыль.

В нормальной ситуации заработные платы растут отстающими темпами от роста производительности труда. Рост зарплатоемкости должен идти более медленными темпами, чем выработка на одного сотрудника. Сейчас ситуация обратная. Мы видим, что рынок труда крайне дефицитен, и эта дефицитность заставляет работодателей повышать зарплаты вне зависимости от роста производительности труда.

Учитывая, что у нас крайне неэффективная занятость — огромное количество сотрудников, особенно в госсекторе, не создают продукты, а занимаются сопутствующими функциями, то повышение зарплат создает также серьезные "зажимы" для среднего и долгосрочного развития экономики. Потому что ускоренный рост зарплат не сопровождается аналогичным ростом прибыли.

Мы понимаем, что рост заработной платы — это хорошо только тогда, когда производительность труда растет опережающими темпами. Если зарплаты вырастут на 10%, то производительность должна вырасти минимум на 13–15%. У нас ситуация обратная — производительность растет крайне слабо, а затраты на рабочую силу растут постоянно.

Если говорить о росте заработных плат как о мере по борьбе с бедностью, это, безусловно, хорошо. Снизить уровень бедности можно только через повышение реальных располагаемых доходов населения. Однако, если эти доходы растут на фоне опережающего роста производительности труда, стагнации экономики и низких темпов экономического роста, это фактор, который нельзя признать долгосрочно позитивным».

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