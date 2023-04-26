Генеральный директор авиакомпании «Ижавиа» и аэропорта Ижевска Александр Синельников рассказал «Ъ-Удмуртия» о преимуществах, которые даст региону присутствие международного аэропорта, о требованиях к новому терминалу, а также о том, когда и по каким направлениям планируются первые международные рейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников

Фото: пресс-служба «Ижавиа» Генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников

Фото: пресс-служба «Ижавиа»

22 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении аэропорту Ижевска статуса международного.

— Какие преимущества даст Удмуртии присвоение аэропорту Ижевска статуса международного?

— Открытие сектора международных линий, по моему мнению, будет иметь глубокий мультипликативный эффект для экономики республики. Во-первых, это совершенно другой статус региона, в который можно будет прилететь из любой точки мира. Во-вторых, дополнительные возможности для наращивания экономических и туристических связей с другими странами, расширение возможностей для экспорта и импорта. И, кроме того, это фактор комфорта для жителей региона: можно без пересадок, ожидания в других аэропортах улететь за границу.

— Есть ли в настоящий момент трудности для запуска международных рейсов?

— Никаких трудностей по этому поводу мы не испытываем благодаря всеобъемлющей поддержке органов власти всех уровней, в первую очередь главы Удмуртии Александра Бречалова, правительства региона во главе с Ярославом Семеновым, всех федеральных министерств, в том числе пограничной и таможенной служб, от которых мы получили принципиальное согласие на организацию подразделений в аэропорту Ижевска. Сейчас дело за технической реализацией.

— Какие работы необходимо провести для открытия международного терминала?

— Работу начнем со сбора конкретных технических требований от причастных служб и ведомств. На основании этого будет подготовлен проект оснащения и план его размещения в действующем терминале. Затем — закупка оборудования и найм персонала с необходимыми компетенциями. Финалом станет получение решения межведомственной комиссии об установлении постоянного пункта пропуска, после чего уже можно начинать обслуживать международные рейсы.

Полагаю, возникает вопрос почему мы готовим пункт пропуска под действующий терминал. Отвечу: организация международного сектора возможна только на базе существующей инфраструктуры, это экономит нам более двух лет ожидания с учетом строительства нового терминала.

— Когда планируются первые международные рейсы? В каких направлениях они будут летать?

— Первые рейсы планируются после оснащения и запуска пункта пропуска. Ориентировочная дата — 2024 год. Планируемая маршрутная сеть будет формироваться исходя из самых популярных направлений региональных аэропортов страны: Турция, Египет, ОАЭ, страны СНГ и другие. Сейчас этот вопрос серьезно изучается нашими специалистами.

Татьяна Колегова

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