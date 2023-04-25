Взлет за границу

Статус международного получил аэропорт в столице Удмуртии. Первый камень терминала был заложен в августе 2022 года, а закончить его строительство планируют к марту 2024 года. По мнению экспертов, наличие международного аэропорта позволит региону улучшить имидж и инвестиционную привлекательность. Также это расширит возможности туризма и бизнеса, создав больше рабочих мест и доходов для местной экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Аэропорту в столице Удмуртии присвоили статус международного. Распоряжение об этом 22 апреля подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Александр Бречалов рассказал, что предстоит многое сделать для того, чтобы жители региона смогли летать в зарубежные страны. «В том числе технически оснастить пункт пропуска и отработать с государственными контрольными органами, среди которых пограничная служба ФСБ России и Федеральная таможенная служба, открытие их подразделений в международном аэропорту Ижевска. Однако получение статуса международного аэропорта — это очень важный шаг в этом направлении»,— прокомментировал господин Бречалов. Он также поручил генеральному директору «Ижавиа» Александру Синельникову и председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову внимательно отслеживать выполнение графика строительных работ.

В августе 2022 года первый камень в основание нового терминала заложил Александр Бречалов совместно с министром транспорта России Виталием Савельевым. Сейчас идет подготовка основания и заливка фундамента. Площадь здания превысит 10 тыс. кв. м. В нем будет размещаться операционный зал, залы длительного ожидания и ожидания вылета, зал выдачи багажа и здравпункт, а также зоны регистрации и общественного питания. Построить международный терминал планируют к марту 2024 года.

Ожидается, что новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта Ижевска вдвое — до 400 пассажиров в час. Всего по итогам 2022 года количество пассажиров составило 660 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2021 году.

Директор авиакомпании «Ижавиа» и аэропорта Ижевска Александр Синельников поделился в Telegram, что аэропорт города стал 79-м из 91 международного аэропорта федерального значения, входящих в утвержденный правительством перечень. «Впереди еще работы по обустройству пункта пропуска: купить и установить оборудование, нанять пограничников, таможенников, пройти приемку госкомиссией. В общем, еще примерно год-два ударной работы. Но звание международного — уже факт»,— сказал господин Синельников.

Для Удмуртии открытие международного аэропорта очень ценно, поскольку это поднимает статус республики, говорит директор «Ижаэросервис» Галина Суворова. «Для бизнеса это положительный момент. Во-первых, я надеюсь, что сейчас к нам зайдут авиакомпании дружественных стран, в частности армянские, азербайджанские. Во-вторых, несмотря на все санкции, экспорт не угас, и авиаперевозки — надежный для этого способ. По крайней мере в дружественные страны мы летаем достаточно хорошо. Раньше приходилось летать через Москву, Казань, но сейчас сможем делать это из Ижевска»,— поделилась госпожа Суворова. Она добавила, что у населения международные рейсы также будут востребованы. По ее мнению, в аэропорт зайдут другие авиакомпании, что позволит расширить географию направлений и снизить цены на перелеты за счет развития конкуренции.

Статус международного не только позволит аэропорту Ижевска повысить пассажиропоток, но и увеличит привлекательность Удмуртии для иностранных предпринимателей, прежде всего из Индии и Китая, интересующихся возможностями регионов ПФО, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Учитывая проводимый властями Удмуртии курс на привлечение инвестиций, их планы по созданию особой экономической зоны и расширяющееся экономическое сотрудничество дружественными России странами, можно ожидать роста числа визитов заграничных бизнесменов в регион. Нельзя сбрасывать со счетов и перспективы развития иностранного туризма в Удмуртии — в ней есть что показать зарубежным гостям. Правда, для их привлечения потребуется приложить серьезные усилия, возможно на уровне правительства Удмуртии и соседствующих с Россией государств, прежде всего Китая, туристам из которого очень нравится наша страна»,— прокомментировал господин Хазанов.

Директор по маркетингу и прямым продажам ICL Services, кандидат экономических наук Лилия Алеева считает, что новый статус позволит улучшить связность и доступность региона. Во-первых, это расширит возможности туризма и бизнеса, создав больше рабочих мест и доходов для местной экономики. «Во-вторых, международный аэропорт привлечет больше иностранных инвесторов и компаний, так как у них будет более легкий доступ в регион, что приведет к увеличению торговли и экономического роста. Наконец, международный аэропорт улучшит общий имидж региона, сделав его более привлекательным для потенциальных посетителей и инвесторов»,— рассказала эксперт.

Госпожа Алеева добавила, что аэропорт уже привлек внимание нескольких авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines, которая выразила заинтересованность в открытии прямых рейсов из Ижевска в Стамбул. Это свидетельствует о растущем спросе на международные рейсы из региона, и присвоение статуса международного только усилит эту тенденцию.

Татьяна Колегова

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