Mercedes-Benz представил новое поколение седана E-Class

Компания Mercedes-Benz представила нового поколение седана E-Class, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль поколения W124 получил новый дизайн кузова, выполненный в фирменном стиле современных моделей марки. Особенностью модели стали визуально объединенные с решеткой радиатора фары, опциональная подсветка решетки радиатора, а также обильное использование фирменной трехлучевой звезды в декоре — она использована для узора спортивной решетки радиатора, вставок в бамперы и в качестве светового узора фонарей. При этом E-Class сохранил узнаваемый рисунок фар с четырьмя светящимися элементами.

Седан имеет полностью переработанный салон. В базовой версии машина оснащена двумя раздельными экранами, а топовая версия получила систему MBUX Superscreen — отдельный экран цифровой панели приборов и два дисплея, на центральной консоли и на передней панели со стороны пассажиров, под единым стеклом.

В оснащение модели входят 5G-модем для использования онлайн-сервисов. На передней панели появилась веб-камера, которая поддерживает видеозвонки в сервисах Zoom и Webex, а также съемку видео для социальной сети TikTok. Пользоваться веб-камерой можно только на припаркованном автомобиле, но экран перед передним пассажиром может воспроизводить видео даже в движении.

На Mercedes-Benz E-Class дебютировала новая версия мультимедийной системы MBUX. Комплекс получил новую графику и расширенные возможности, а также фирменную навигацию на основе сервиса Google Maps. Фоновая подсветка интерьера, простирающаяся по передней панели и панелям передних дверей, имеет функцию синхронизации со звучащей музыкой или воспроизводимым на экране контентом.

Седан поколения W124 стал длиннее, шире и выше предшественника, но сохранил платформу предыдущего поколения модели, хотя и улучшенную. В качестве опции для E-Class предложены пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. На старте продаж все модели будут доступны только с гибридной силовой установкой.

Автомобили с 2-литровым двигателем оснащаются 23-сильным 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Предложены 204-сильная версия E 200 с бензиновым мотором и 197-сильная модификация E 220 d с турбодизелем.

В линейку войдут также подключаемые гибриды со 129-сильным электромотором и батареей 25,4 кВт·ч, позволяющей проехать на электротяге до 100 км. Версия E 300 e имеет 312-сильную силовую установку с 204-сильным бензиновым двигателем, а 381-сильная E 400 e оснащена 252-сильным двигателем внутреннего сгорания. Новинка доступна как с задним, так и с полным приводом.

Выпуск нового Mercedes-Benz E-Class будет налажен на заводе в немецком Зиндельфингене, а продажи седана поколения W214 начнутся летом 2023 года.

Максим Вершинин

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