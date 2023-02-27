Mercedes-Benz показал интерьер нового поколения E-Class

Компания Mercedes-Benz показала интерьер нового поколения модели E-Class, премьера которой состоится в 2023 году.

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Автомобиль перейдет на цифровую панель приборов. В базовой версии машину оснастят двумя раздельными экранами, а топовая версия получит систему MBUX Superscreen — отдельный экран цифровой панели приборов и два дисплея, на центральной консоли и на передней панели со стороны пассажиров, под единым стеклом.

В оснащение модели войдет 5G-модем для использования онлайн-сервисами. На передней панели появится веб-камера, которая поддерживает видеозвонки в сервисах Zoom и Webex, а также съемку видео для социальной сети TikTok. Пользоваться веб-камерой можно будет только на припаркованном автомобиле, но экран перед передним пассажиром может воспроизводить видео даже в движении.

Заявлено, что на Mercedes-Benz E-Class дебютирует новая версия мультимедийной системы MBUX. Комплекс получит новую графику и расширенные возможности, а также фирменную навигацию на основе сервиса Google Maps. Фоновая подсветка интерьера, простирающаяся по передней панели и панелям передних дверей, получит функцию синхронизации со звучащей музыкой или воспроизводимым на экране контентом.

Премьера Mercedes-Benz E-Class состоится весной 2023 года. Старт продаж седана нового поколения на европейском рынке намечен на лето.

Максим Вершинин

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