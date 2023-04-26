Gloria Jeans займет место флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате

Ритейлер Gloria Jeans намерен арендовать около 2000 кв. м в торговом комплексе «Новоарбатский» на Новом Арбате в центре Москвы, сообщили «Ведомостям» два консультанта, работавших с этим объектом. Раньше эти площади занимал флагманский магазин Uniqlo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Представитель Gloria Jeans подтвердил, что открытие нового магазина сети на Новом Арбате запланировано на июнь. Он сказал, что договор подписан на длительный срок, но стоимость и условия аренды не привел. В Uniqlo никак не прокомментировали информацию.

Uniqlo открыла магазин на Новом Арбате в августе 2020 года. В марте 2022-го сеть объявила о приостановке работы в стране из-за военных действий на Украине. На тот момент под брендом Uniqlo работало 50 точек. В начале февраля 2023 года источник «Ъ» на рынке торговой недвижимости рассказал, что японский производитель не планирует возобновлять работу своих магазинов. Чистый убыток Uniqlo в России в 2022 году составил почти 11 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Uniqlo разбирает гардероб».

Лаура Кеффер