Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чистый убыток Uniqlo в России в 2022 году составил почти 11 млрд рублей

Чистый убыток магазинов японского ритейлера Uniqlo в России (ООО «Юникло (Рус)») за 2022 год составил 10,7 млрд руб. против 4,1 млрд чистой прибыли в 2021 году. Данные представлены на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности.

Из сведений о финансовых результатах ООО «Юникло (Рус)» следует, что по итогам прошлого года выручка компании сократилась на 55,3% относительно 2021-го и составила 12,074 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась до 5,203 млрд руб. (–56,9%).

Первый магазин Uniqlo открылся в России в 2010 году. 21 марта 2022 года сеть объявила о приостановке работы в стране из-за военных действий на Украине. На тот момент под брендом Uniqlo работало 50 точек, также был собственный интернет-магазин. По данным Fast Retailing, на конец января текущего года у Uniqlo есть 27 магазинов в России, которые остаются закрытыми. В начале февраля 2023 года источник «Ъ» на рынке торговой недвижимости рассказал, что японский производитель не планирует возобновлять работу своих магазинов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Uniqlo разбирает гардероб».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...