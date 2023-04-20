Чистый убыток Uniqlo в России в 2022 году составил почти 11 млрд рублей

Чистый убыток магазинов японского ритейлера Uniqlo в России (ООО «Юникло (Рус)») за 2022 год составил 10,7 млрд руб. против 4,1 млрд чистой прибыли в 2021 году. Данные представлены на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности.

Из сведений о финансовых результатах ООО «Юникло (Рус)» следует, что по итогам прошлого года выручка компании сократилась на 55,3% относительно 2021-го и составила 12,074 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась до 5,203 млрд руб. (–56,9%).

Первый магазин Uniqlo открылся в России в 2010 году. 21 марта 2022 года сеть объявила о приостановке работы в стране из-за военных действий на Украине. На тот момент под брендом Uniqlo работало 50 точек, также был собственный интернет-магазин. По данным Fast Retailing, на конец января текущего года у Uniqlo есть 27 магазинов в России, которые остаются закрытыми. В начале февраля 2023 года источник «Ъ» на рынке торговой недвижимости рассказал, что японский производитель не планирует возобновлять работу своих магазинов.

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