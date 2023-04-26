В Новосибирске против полицейского возбуждено уголовное дело из-за нападения на школьницу

В Новосибирске 22-летний младший сержант полиции напал на школьницу и угрожал ей убийством. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщили в ГУ МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, 26 марта в полицию поступило сообщение, что в Центральном районе города на улице Гоголя мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку. Нападавшего задержали. Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. Результаты освидетельствования показали, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством»,— сообщили в ГУ МВД (цитата по «РИА Новости»). Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК.