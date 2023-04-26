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Коммерсантъ FM
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Без водоснабжения остались 15 тысяч жителей Владивостока

В результате аварии на сетях более 15 тыс. жителей столицы Приморья не получают коммунальную услугу — водоснабжение. Об этом сегодня сообщила прокуратура региона.

Отключение водоснабжения произошло в 14 многоквартирных домах в микрорайоне «Снеговая падь».

«Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации и содержании сетей, а также начисления платы только за фактически предоставленный ресурс»,— информирует надзорное ведомство в Telegram.

По данным сервиса «Отключения воды и света», аварийное отключение произошло в 09:00 по местному времени 25 апреля. В пресс-службе Примводоканала сообщили, что ремонтные работы планируется завершить сегодня до 17:00. На время отключения для жителей микрорайона организован подвоз воды.

Алексей Чернышев, Владивосток

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