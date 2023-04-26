Суд в Москве заочно арестовал экс-учредителя банка «Развитие» Олега Березовского

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Олега Березовского в рамках расследования дела о растрате 3 млрд руб. Господин Березовский объявлен в международный розыск, сообщили ТАСС в Басманном суде.

Олег Березовский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Суд санкционировал арест на два месяца. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщила пресс-служба суда.

Банк России отобрал лицензию у «Развития» 10 октября 2016 года. Спустя несколько месяцев финансовая организация была признана банкротом. Олег Березовский владел 52,9% акций банка.

По версии следствия, через столичные филиалы банка «Развитие», являвшегося крупнейшей финансовой структурой Карачаево-Черкесии, были похищены более 3 млрд руб. За несколько дней до отзыва лицензии банк выдал беззалоговые кредиты на суммы от 140 млн до 380 млн руб. лицам с минимальными доходами или использовавшим утерянные паспорта.

Эрдни Кагалтынов