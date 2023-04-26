Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрит резолюцию, в которой утверждается, что политика Вашингтона должна быть направлена на восстановление Украины в границах 1991 года. Об этом Yahoo News сообщил один из авторов инициативы, член Республиканской партии Джо Уилсон.

Если комитет одобрит резолюцию, Палата представителей рассмотрит законопроект в полном составе. Господин Уилсон, комментируя изданию назначение резолюции, заявил, что США не должны повторить ошибку 1 сентября 1939 года. В этот день Германия вторглась в Польшу, что ознаменовало начало Второй мировой войны. «Единственный способ поддержания мира — это сила»,— добавил член Палаты представителей.

Документ также призывает осуществить вступление Украины в НАТО, а также требует от России выплатить репарации. Кроме того, резолюция требует, чтобы российские власти предстали перед судом за военные преступления, передает Yahoo News.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил изданию, что считает резолюцию «блестящей». «Возможно, самой важной чертой западной цивилизационной культуры является способность анализировать прошлый опыт и признавать ошибки»,— сказал он Yahoo News.

Член Конгресса США на условиях анонимности заявил изданию, что в американском парламенте эта двухпартийная резолюция находит широкую поддержку. По его мнению, США должны выйти за рамки девиза об оказании помощи Украине «столько, сколько потребуется» и сделать основной задачей победу Украины в конфликте с Россией.

Украинская сторона настаивает, что мирные переговоры возможны только при возвращении контроля Киева над территорией страны в границах 1991 года. При этом Россия требует в качестве предварительного условия признания присоединенных регионов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма Украине «безальтернативным».

Эрдни Кагалтынов