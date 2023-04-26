Спиртное потекло через границу

По итогам первого квартала 2023 года импорт алкоголя в Россию вырос на 30%, до 123,96 млн л, год к году, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Импорт всех вин увеличился на 29%, до 99,43 млн л, крепких спиртных напитков — на 38%, до 24,53 млн л, год к году. В частности, ввоз виски увеличился на 57%, до 10,6 млн л, коньяка и бренди — на 91%, до 4,45 млн л, ликеров — на 60%, до 2,71 млн л, рома — на 19%, до 2,25 млн л. Сокращение импорта в годовом выражении заметно в категории водки, поставки которой сократились на 16%, до 718 тыс. л. Больше всего — на 59%, до 300 тыс. л,— в первом квартале 2023 года сократился импорт сидра.

Как поясняли собеседники “Ъ” на рынке, рост импорта алкоголя в первые месяцы 2023 года в сравнении с первым кварталом 2022 года может быть связан с удлинением логистики, что привело к переносу части поставок с конца 2022 года на начало 2023 года. Кроме того, в первые месяцы 2022 года на рынке оставались стоки вин, ввезенных годом ранее в объеме выше средних значений последних лет. Также активный импорт алкоголя в первые месяцы 2023 года может быть вызван желанием части участников рынка наращивать запасы в условиях ослабления рубля для минимизации рисков. Запасы должны позволить сетям сдерживать повышение цен в течение нескольких месяцев, чтобы сохранить спрос, поясняли собеседники “Ъ”.

Анатолий Костырев