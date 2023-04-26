Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спрос растет, а госзакупки мельчают

Мониторинг закупок

Несмотря на планы государства по увеличению трат на госзакупки в начале года, экстремального роста бюджетных расходов на госзаказ, по данным «Контур.Торгов» (после обработки данных ЕИС в сфере закупок), не наблюдается. Сумма опубликованных торгов в первом квартале в годовом выражении выросла на 10% — с 3,04 трлн до 3,35 трлн руб., объем же заключенных контрактов сокращается три последних года. В 2021 их объем оценивался в 3,32 трлн руб., в 2022-м — в 2,91 трлн руб., в 2023-м — в 2,46 трлн руб. (см. график). Ранее, напомним, Минфин объяснял рекордный дефицит бюджета в начале года резким ростом расходов по госзакупкам, в том числе с 249 млрд в январе 2022 года до 1,305 трлн руб. в январе 2023-го (на 1057%), из-за оперативного заключения и авансирования контрактов. По итогам квартала, однако, рост расходов бюджета на закупки замедлился — они составили 2,47 трлн руб. против 1,06 трлн руб. в 2022-м.

Отметим, что данные «Контур.Торгов» по закупкам отличаются от доступных данных Минфина за прошлые годы — отчасти это может объясняться усложнением подсчетов из-за введения механизмов гибкого бюджетирования, в том числе авансирования госконтрактов, а также перераспределения средств между годами бюджетной трехлетки и отдельными распорядителями для ускорения строительства опережающих графики объектов. Впрочем, гибкое бюджетирование и увеличение потока госсредств в экономику должны были скорее обеспечить рост объемов контрактации, сокращение же показателя скорее может быть признаком дефицита товаров после ухода иностранных поставщиков и введения санкций — в итоге расширенный госспрос остается неудовлетворенным.

В количественном выражении государству удалось заключить больше контрактов — 960,8 тыс. против 826,6 тыс. в первом квартале 2022 года, но средняя цена их упала с 3,5 млн до 2,56 млн руб. Аналитики «Контур.Торгов» объясняют такой спад стремлением поставщиков получить контракты любым способом, в том числе демпингом. В 2022 году “Ъ” отмечал рост конкуренции поставщиков за рыночные закупки из-за расширения практики неконкурентных закупок у единственного поставщика. Впрочем, по данным «Контур.Торгов», закупки у единственных поставщиков также измельчали — с 1,3 млн до 0,8 млн руб., что, вероятнее всего, объясняется сокращением поставок более дорогого импорта и концентрацией заказчиков на «доступных» закупках.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...