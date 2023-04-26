Спрос растет, а госзакупки мельчают

Несмотря на планы государства по увеличению трат на госзакупки в начале года, экстремального роста бюджетных расходов на госзаказ, по данным «Контур.Торгов» (после обработки данных ЕИС в сфере закупок), не наблюдается. Сумма опубликованных торгов в первом квартале в годовом выражении выросла на 10% — с 3,04 трлн до 3,35 трлн руб., объем же заключенных контрактов сокращается три последних года. В 2021 их объем оценивался в 3,32 трлн руб., в 2022-м — в 2,91 трлн руб., в 2023-м — в 2,46 трлн руб. (см. график). Ранее, напомним, Минфин объяснял рекордный дефицит бюджета в начале года резким ростом расходов по госзакупкам, в том числе с 249 млрд в январе 2022 года до 1,305 трлн руб. в январе 2023-го (на 1057%), из-за оперативного заключения и авансирования контрактов. По итогам квартала, однако, рост расходов бюджета на закупки замедлился — они составили 2,47 трлн руб. против 1,06 трлн руб. в 2022-м.

Отметим, что данные «Контур.Торгов» по закупкам отличаются от доступных данных Минфина за прошлые годы — отчасти это может объясняться усложнением подсчетов из-за введения механизмов гибкого бюджетирования, в том числе авансирования госконтрактов, а также перераспределения средств между годами бюджетной трехлетки и отдельными распорядителями для ускорения строительства опережающих графики объектов. Впрочем, гибкое бюджетирование и увеличение потока госсредств в экономику должны были скорее обеспечить рост объемов контрактации, сокращение же показателя скорее может быть признаком дефицита товаров после ухода иностранных поставщиков и введения санкций — в итоге расширенный госспрос остается неудовлетворенным.

В количественном выражении государству удалось заключить больше контрактов — 960,8 тыс. против 826,6 тыс. в первом квартале 2022 года, но средняя цена их упала с 3,5 млн до 2,56 млн руб. Аналитики «Контур.Торгов» объясняют такой спад стремлением поставщиков получить контракты любым способом, в том числе демпингом. В 2022 году “Ъ” отмечал рост конкуренции поставщиков за рыночные закупки из-за расширения практики неконкурентных закупок у единственного поставщика. Впрочем, по данным «Контур.Торгов», закупки у единственных поставщиков также измельчали — с 1,3 млн до 0,8 млн руб., что, вероятнее всего, объясняется сокращением поставок более дорогого импорта и концентрацией заказчиков на «доступных» закупках.

Диана Галиева