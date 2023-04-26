Страховщики подстраховались от омбудсмена

Страхователи в 2022 году стали меньше жаловаться финансовому омбудсмену на страховщиков. Количество таких обращений сократилось на 16%, до 135 тыс. Причем это произошло на фоне резкого роста рынка ОСАГО, на которое приходится большая часть жалоб. По словам экспертов, учтя опыт многочисленных решений в пользу граждан, страховые компании стараются улаживать споры с клиентами, не доводя их до уровня финомбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Число жалоб на страховщиков в Службу финансового уполномоченного по итогам 2022 года снизилось до 135 тыс. обращений против 161 тыс. заявлений в 2021 году, сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции «Урегулирование убытков в страховании». По ее словам, сокращение объясняется, в частности, небольшим проседанием рынка и совершенствованием регулирования страхового сегмента.

Эксперты добавляют, что число жалоб на страховщиков сократилось из-за дисциплинирующего воздействия службы финомбудсмена. Страховщики понимают, что «по определенным ситуациям финансовый уполномоченный раз за разом принимает решения в пользу клиентов», так что стоит пересмотреть определенные внутренние правила, чтобы таких ситуаций становилось меньше, поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Понимание, что платить придется, да еще и со штрафом, побуждает страховые компании минимизировать случаи необоснованного отказа и заниматься управлением качеством, отмечает и профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

При этом, по данным финомбудсмена, основная доля обращений (78%), как и в 2021 году, пришлась на ОСАГО. Вместе с тем изменились направления жалоб в сегменте. В частности, доля несогласных с размером страхового возмещения выросла до 52% против 42% в 2021 году. Одновременно сократилось число споров, в которых страхователь не согласен с отказом в страховом возмещении, до 16%, тогда как в 2021 году на них пришлось 26%.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель поясняет, что проблемы размера страховых выплат наиболее остро стали проявляться в 2022 году в связи уходом с российского рынка многих ведущих автопроизводителей, дефицитом и ростом стоимости запасных частей для восстановительного ремонта авто. Рост количества тех клиентов, кто спорит о стоимости, свидетельствует о том, что цены на ремонт существенно опередили выплаты по страховым случаям и на символические выплаты стало соглашаться меньше людей, уточняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

По данным ЦБ, сборы российских страховщиков по ОСАГО по итогам 2022 года выросли на 21%, до 273 млрд руб. Выплаты увеличились на 11%, до 159,8 млрд руб. Средняя страховая выплата в ОСАГО составила 70 тыс. руб.

По словам господина Учителя, поскольку конечной целью ОСАГО является все-таки минимизация риска владельца транспортного средства в связи с ДТП, в текущих условиях единственным способом, который может решить указанную проблему, является законодательное закрепление, что приоритетным способом возмещения вреда будет являться восстановительный ремонт. В случае, если застрахованное лицо выбирает денежную форму возмещения, то все риски, связанные с увеличением стоимости запасных частей, невозможностью их приобретения и замены в установленные сроки, оно принимает на себя, отмечает эксперт.

Эксперты ожидают, что в этом году число жалоб на страховщиков продолжит сокращаться. По мнению господина Янина, это связано с тем, что страховщики должны корректировать свою работу по тем направлениям, по которым больше всего удовлетворяется жалоб.

Юлия Пославская