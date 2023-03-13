Белгородская область займет 5 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

Министерство финансов Белгородской области подвело итоги двух тендеров по предоставлению региональному бюджету кредитных линий в сумме на 5 млрд руб. Как сообщается в аукционной документации, победителем обоих стал банк «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитные линии на 2,4 и 2,6 млрд руб. представляются на три года. Из можно выбирать полностью или траншами «в пределах установленного лимита» Проценты выплачивать придется четыре года. За этот период регион может заплатить банку в виде процентов почти 1,3 млрд руб. (612 млн руб. по первой линии и 663 млн руб. — по второй). Таким образом, ставка по кредитам составляет порядка 8,5% годовых.

В условиях тендеров сказано, что кредитные линии открываются для «финансирования дефицита областного бюджета и погашения текущих долговых обязательств».

Напомним, принятый на 2023 год бюджет Белгородской области предполагает наиболее существенное в Черноземье снижение расходных статей — на 16%. Они могут составить в сумме 138,6 млрд руб., тогда как главный финансовый документ региона на 2022-й принимался в итоговом чтении с расходами в 165 млрд руб. Доходы планируются с сокращением почти на 13% по сравнению с 2022-м — со 138 до 120,6 млрд руб. В итоге дефицит бюджета Белгородской области оценивается в 18 млрд руб. (13% от всех расходов).

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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