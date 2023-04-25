Исполнение убыточных желаний

У перевозчиков, работающих на маршрутах городского пассажирского транспорта, за прошлый год серьезно ухудшилась финансовая ситуация. У части предпринимателей серьезно сократилась чистая прибыль. А столичное ООО «РТ-Лайн», обслуживающее центральные улицы города, по итогам года получило убыток. В мэрии подтвердили, что прибыль перевозчиков может снижаться из-за непростой экономической ситуации и управленческих качеств самого перевозчика. Чиновники заверили, что постоянно поддерживают контакты с перевозчиками и стараются помочь в рамках действующего законодательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По итогам 2022 года у предпринимателей, обслуживающих пассажирские маршруты Перми, серьезно снизились финансовые показатели. Согласно финансовым отчетам, опубликованным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ООО «Сити-Бас» сократилась с 16,6 млн руб. в 2021-м до 111 тыс. руб. в 2022-м.

У ООО «Дизель» депутата гордумы Эдуарда Мирзухаметова чистая прибыль снизилась с 200 млн руб. по итогам 2021 года до 8 млн по итогам прошлого. Эта компания — один из крупнейших перевозчиков на рынке Перми, обслуживает 16 из 80 автобусных маршрутов города.

Еще один крупный перевозчик — МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) — по итогам прошлого года несколько улучшил финансовый результат, но все равно стался глубоко убыточным: 197 млн руб. в 2022-м против 212 млн руб. в 2021-м.

Аналогичная ситуация у столичного ООО «РТ-Лайн», которое в 2022 году получило чистый убыток в 169,6 млн руб. против 190 млн годом ранее. Отметим, что «РТ-Лайн» по итогам конкурсных процедур 2020 года стал одним из крупнейших перевозчиков Перми. Компания ежедневно выпускает 100 автобусов на линии Перми (всего на маршрутах города работает 731 автобус). По данным «Ъ-Прикамье», компания уведомила мэрию о наличии проблемы, обосновав это низкими расценками, которые стали неактуальными спустя три года действия контракта. В самой компании вчера оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Напомним, в 2020 году в рамках транспортной реформы изменилась схема работы с перевозчиками. С компаниями были заключены брутто-контракты. Если раньше сбором выручки занимались предприниматели, то сейчас выручка направляется в бюджет, а перевозчикам оплачивается объем работы.

Маршрутная сеть города была разделена на 37 лотов. В результате торгов они были поделены между 18 предпринимателями. До реформы на маршрутах Перми работали 43 перевозчика. Основную часть пятилетних контрактов выиграли подольское ООО «Автомиг» (входит в столичную ГК «Ранд-Транс»), пермское ООО «Дизель», муниципальный перевозчик ПГЭТ и московское ООО «РТ-Лайн».

Руководитель пермского филиала «Автомиг» Игорь Сасунов подтвердил, что экономическая ситуация серьезно повлияла на финансовые результаты всех компаний. Он отметил, что в результате оптимизации бизнес-процессов компания смогла исправить финансовую ситуацию. Результаты работы пермского филиала за прошлый год господин Сасунов не раскрыл. По данным «СПАРК-Интерфакс», подольское ООО «Автомиг» в целом даже улучшило финансовый результат, получив за 2022 год чистую прибыль 70 млн руб. против 43 млн в 2021-м.

Владелец ООО «Сити-Бас» Александр Богданов также отметил, что экономическая ситуация ухудшилась для всех предпринимателей. Он уточнил, что затраты выросли в 2–3 раза, а расценки на работу на маршрутах, напротив, упали. Господин Богданов отметил, что в текущих условиях очень важно просчитывать экономику контрактов.

«Действительно, в связи с не самой простой экономической ситуацией, прибыль некоторых перевозчиков могла снизиться, по сравнению с началом действия контрактов. Это связано и с удорожанием автобусов, и запчастей, и топлива. Немалое значение имеют и управленческие качества перевозчика»,— сообщили в департаменте дорог и транспорта. В ведомстве уточнили, что в контракты заложена ежегодная индексация оплаты транспортной работы. «Кроме того, департамент транспорта на постоянной основе поддерживает контакт с перевозчиками и при сложных ситуациях у транспортных предприятий всегда старается оказать поддержку в рамках действующего законодательства»,— подчеркнули в департаменте.

Отметим, что по итогам отчета об исполнении бюджета Перми за 2022 год, сделанного администрацией на минувшей неделе, финансовая ситуация в транспортной отрасли улучшилась. По данным замглавы Перми Эдуарда Хайруллина, благодаря росту пассажиропотока и увеличению доходов от оплаты проезда, расходы на транспортную отрасль в прошлом году удалось сократить на 700 млн руб. А всего на отрасль в 2022-м было направлено 1,5 млрд руб.

Ирина Суханова