Крымчанин стал фигурантом уголовного дела о контрабанде вооружения за рубеж

Против жителя Симферополя, отправившего по почте в Японию посылки с конструктивными элементами бронежилета, возбудили несколько уголовных дел о контрабанде, сообщили в Южном таможенном управлении.

По данным пресс-службы организации, работники Крымской и Центральной почтовой таможен, а также сотрудники ФСБ перехватили две отправленные в Японию посылки с бронепанелями для общевойскового бронежилета, хотя в документах отправитель указал, что товары гражданского назначения.

Во время обыска в квартире и гараже 22-летниего жителя Симферополя, отправившего посылку, обнаружили защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения. По мнению специалистов, подозреваемый тоже планировал отправить их за границу.

Против молодого человека возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). Ему грозит тюремный срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь