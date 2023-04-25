General Motors прекратит производство своего первого электромобиля Chevrolet Bolt

Американский автоконцерн General Motors представил результаты своей деятельности в первом квартале. Компания сообщила о росте выручки на 11%, до $39,9 млрд, и снижении чистой прибыли на 17%, до $2,4 млрд ($2,21 в пересчете на акцию). По этим показателям компания превзошла прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitiv: $38,9 млрд для выручки и $1,73 для прибыли в пересчете на акцию. Благодаря лучшим, чем ожидалось, результатам деятельности в первом квартале компания повысила собственный прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT-adjusted earnings) на весь год — с $10,5–12,5 млрд до $11–13 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chevrolet Фото: Chevrolet

В ходе телефонной конференции компания также сообщила, что в текущем году будет прекращено производство первого для компании полностью электрического автомобиля Chevrolet Bolt EV. GM начала производство Chevrolet Bolt в ноябре 2016 года, пытаясь таким образом бросить вызов Tesla с ее бюджетной моделью Model 3, набиравшей тогда популярность. Однако продажи Model 3 довольно скоро оказались в несколько раз выше, чем у Chevy Bolt. Тем не менее несколько лет Bolt продолжал удерживать 2-е место в США по популярности среди электромобилей после Tesla, хотя и с большим отрывом. Теперь GM планирует сделать ставку на более современные модели электромобилей Equinox, Blazer, Silverado, ожидая, что в первом полугодии она сможет произвести около 50 тыс. электромобилей.

Несмотря на эти обещания, после публикации квартального отчета и объявления о скором закрытии производства линейки Bolt акции GM снизились в цене на 3%.

Евгений Хвостик