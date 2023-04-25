«Русвинил» сократил чистую прибыль на 10,5% по итогам 2022 года

Чистая прибыль ООО «Русвинил» (Кстово, Нижегородская область, входит в СИБУР) по итогам 2022 года составила 16,85 млрд руб. (по РБСУ). Это на 10,5% меньше, чем в предыдущем году. Выручка предприятия составила 44,88 млрд руб. (-6,6%), пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.
В частности, выручка «Русвинила» от продажи продукции на внутреннем рынке составила 34,64 млрд руб., что на 11,3% ниже прошлогодних показателей. Выручка от реализации на экспорт, напротив, выросла на 14,6% и составила 9,99 млрд руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русвинил» зарегистрировано в Кстове в 2007 году с уставным капиталом 28,6 млрд руб. Компания была основана как совместное предприятие СИБУРа и Solvin Holding Nederland B.V., в марте 2023 года СИБУР стал единственным владельцем. Основной вид деятельности – производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах.