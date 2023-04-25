«Фосагро» сообщила о росте экспорта удобрений в Индию в пять раз в 2022 году

В 2022 году компания «Фосагро» увеличила поставки агрохимической продукции в Индию в пять раз, в другие страны Азии — в два раза, в страны Африки — на 25%. Об этом сообщила пресс-служба «Фосагро» по итогам собрания акционеров.

Как следует из сообщения компании, объем поставок в Индию составил 2,7 млн тонн, в страны Азии — 400 тыс. тонн, Африки — 500 тыс. тонн. В пресс-службе отметили, что «Фосагро» по-прежнему остается крупнейшим поставщиком удобрений в Африке.

«Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, отметил рост экспорта компании на рынки развивающихся стран при сохранении безусловного приоритета поставок на российский рынок и сохранения лидирующих позиций на нем»,-— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).

Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев говорил, что в 2022 году экспорт удобрений из России сократился на 15%, несмотря на отсутствие санкций на их продажу. По данным Financial Times, доходы российских экспортеров удобрений в 2022 году выросли на 70% из-за роста стоимости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удобрения не выезжают».

Олеся Павленко