Образованию диагностируют недостаток качества

Объем российского рынка непрерывного медицинского образования (НМО) может составлять более 10 млрд руб., подсчитали в GxP News и издательской группе «Актион Медицина» . В среднем в 2022 году сотрудники государственных клиник потратили на обучение около 9 тыс. руб., сотрудники частных — около 15 тыс. руб. При этом существенная доля этих средств могла быть потрачена на некачественные образовательные услуги, опасаются эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские врачи в 2022 году потратили на повышение квалификации с начислением баллов НМО 6,2 млрд руб., их работодатели — 4,7 млрд руб., следует из результатов исследования аналитического бюро информационного портала GxP News и издательской группы «Актион Медицина». В его основе — 17 глубинных интервью с представителями государственных и негосударственных учреждений, занимающихся предоставлением услуг НМО.

Напомним, в 2021 году НМО заменило собой сертификацию и вошло в систему аккредитации специалистов, без свидетельства о прохождении которой врачи и фармацевты не допускаются к работе. Переход к такой системе начался еще в 2016-м. В 2020-м из-за пандемии COVID-19 Минздрав наложил мораторий на получение свидетельств об аккредитации. Соответствующий порядок продлевался несколько раз и был отменен только в июне 2022 года. Это привело к тому, что практически за месяц количество прошедших аттестацию специалистов выросло вдвое. К июлю свидетельства получили более 100 тыс. медиков с высшим образованием, около 250 тыс. медработников со средним образованием и около 50 тыс. фармацевтических работников.

Для допуска к аттестации специалисты должны за пять лет набрать 144 зачетные единицы трудоемкости, которые равны зачетному часу. При этом не менее 72 часов отводится на освоение программ повышения квалификации. Также специалисты могут набрать баллы на курсах, конференциях, семинарах, вебинарах и благодаря дистанционным образовательным программам. Сведения о прохождении образовательных программ вносятся в Федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ. Туда же загружаются данные о прохождении аккредитации. Работодатели медицинских или фармацевтических организаций также имеют доступ к системе, благодаря чему они могут проверить статус сотрудника при оформлении. Положение об аккредитации действует до 1 января 2029 года.

По замыслу Минздрава непрерывное медицинское образование должно стимулировать медицинских работников к получению новых знаний и навыков, обновлению своих профессиональных знаний, а также быть в курсе последних достижений в медицине. Кроме того, оно номинально направлено на решение проблемы дефицита кадров: специалист обучается без отрыва от работы. Из-за пандемии COVID-19 и введенных из-за нее ограничений возросла популярность онлайн-форматов НМО, что открыло медикам доступ к качественному образованию вне зависимости от региона и позволило сэкономить время на прохождение образовательных программ. В то же время врачам госклиник не оплачивают время, потраченное на обучение, а условия для занятий в рабочее время отсутствуют. Больше половины специалистов (52,6%) пользуются смартфонами, 60,1% — домашним компьютером, говорит исследование.

При этом, согласно Трудовому кодексу, работодатели обязаны оплачивать обучение сотрудников при официальном трудоустройстве. Однако встречаются и случаи, например в частных клиниках, когда медикам в этом отказывают. Но и врачи госклиник зачастую набирают часть необходимых баллов НМО за свой счет. В 2022 году сотрудники государственных клиник в среднем заплатили за обучение около 9 тыс. руб., выяснили аналитики. Специалисты частных медорганизаций потратили на образование примерно 15 тыс. руб. Государственные медучреждения для прохождения своими сотрудниками образовательных курсов с начислением баллов НМО с 2021 года размещают закупки в Единой информационной системе. Аналитический центр GxP News насчитал в 2021 году более 1,2 тыс. соответствующих лотов. Совокупная начальная стоимость контрактов превысила 321 млн руб., но заключено при этом контрактов было только на 124 млн руб.

При этом «частники» составляют основу рынка. По состоянию на 2022 год на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава было зарегистрировано 1757 организаций, предоставляющих услуги НМО, из которых только 103 организации относятся к государственному сектору. Все остальные — более 1,6 тыс.— частные образовательные организации. Но несмотря на такой перевес, на них приходится около 40% госзаказа. Отличительная черта провайдеров вне госсектора — значительный демпинг цен. Средняя стоимость контракта, заключенного с частными организациями в 2021 году, составила около 50 тыс. руб., в десять раз меньше, чем с государственными подрядчиками. Опрошенные GxP News эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась из-за желания как клиник, так и сотрудников сэкономить. Немаловажную роль играет и нежелание некоторых медиков тратить время на прохождение образовательных программ. По этой причине на рынке появились частные организации, которые продают сертификаты об окончании курсов, а также те, кто предоставляет услуги низкого качества.

Появление на рынке большого количества недобросовестных поставщиков привело к тому, что российские медицинские и фармацевтические вузы, на базе которых действуют аккредитационные центры и которые сами выступают в роли госпровайдеров, направили в июле 2022 года в Госдуму предложение об ужесточении контроля за организациями, проводящими обучение по дополнительным профессиональным программам. Совет ректоров предложил назначить лицензирующим органом вместо региональных структур Рособрнадзор и допускать к НМО и допобразованию только те колледжи и вузы, где уже проводится обучение по программам высшего или среднего медобразования.

Юлия Тимофеева, руководитель управления последипломной подготовки специалистов одного из лидеров рынка — Сибирского ГМУ, рассказала, что у них в университете каждый образовательный курс проходит многоэтапную проверку на предмет новизны и практической значимости, и именно такой подход должен быть в каждой образовательной организации. В 2022 году специалисты СибГМУ обучили более 12 тыс. человек по программам дополнительного профессионального образования, половина из которых проходила обучение за счет средств федерального бюджета.

«Система НМО введена для того, чтобы специалист медицинской или фармацевтической отрасли непрерывно совершенствовал свои знания с учетом актуальной информации и с целью использования современных подходов к оказанию медицинской помощи, поэтому вопрос о форме собственности такой образовательной организации вторичен. Основное требование — качество предоставляемого обучения. Так, для обучения специалистов в образовательной организации как минимум должны быть преподаватели, имеющие опыт в практическом здравоохранении, эксперты, владеющие современными методиками и подходами, тесно взаимодействующие с научным сообществом»,— рассказала госпожа Тимофеева.

Руководитель корпоративного университета Docdeti DoсMed Дарья Нащекина рассказала, что обучение с НМО не гарантирует качества, как показывает практика. Частная сеть занимается обучением сотрудников отдельно от госпрограммы. «Мы софинансируем 50% обучения для наших врачей и сотрудников (то есть для всех единые условия — не важно, врач принимает в клинике раз в месяц или, например, пять-шесть дней в неделю. Такие условия распространяются на внешнее обучение (если там есть НМО — отлично), на внешние курсы нашей академии»,— рассказала госпожа Нащекина. «Действительно, на рынке образовательных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, действует большое количество недобросовестных игроков, деятельность которых формально соответствует требованиям нормативно-правовых актов в области образования. Но здесь задействованы две стороны. Спрос на услуги таких организаций со стороны медицинских работников поощряет постоянный рост предложения. Мы (Общество специалистов медицинского образования — РОСМЕДОБР) начали работу по общественному контролю образовательных организаций в сфере ДПО и будем публиковать информацию, выявленную в ходе таких проверок, а также обращаться в соответствующие органы, чтобы добиться лишения лицензии на образование таких организаций. Конечно, это похоже на борьбу с ветряными мельницами, но мы рассчитываем, что это привлечет общественное внимание к вопросу»,— рассказал господин Балкизов.

Милана Бородина