Фальшивая юанизация

В первом квартале Банк России обнаружил почти на 63% меньше поддельных рублей, чем за такой же период 2021 года, свидетельствуют опубликованные 26 апреля данные регулятора. Так, в январе—марте было обнаружено 3018 поддельных банкнот против 8131 годом ранее. Казалось бы, фальшивомонетничество сходит на нет, ведь еще по итогам пошлого года, по данным ЦБ, число поддельных денежных знаков оказалось минимальным с 2011 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В полном согласии с курсом на девалютизацию количество фальшивых банкнот иностранных государств сократилось в первом квартале на 46% и составило 360. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные евро (187 банкнот). Поддельных долларов США обнаружено 170.

Однако опять же в полном соответствии с трендами валютного рынка Банк России впервые сообщил о выявлении на территории РФ фальшивого юаня.

И юань этот, скорее всего, не одинок. Дело в том, что данные ЦБ показывают лишь подделки, которые к нему попали, то есть сначала поступили в виде наличных в банки, где и были обнаружены и переданы ЦБ. По факту же масштаб поддельных купюр в обращении, как российских, так и иностранных, может быть куда больше. Судя по сообщениям правоохранительных органов, 22 марта, например, ФСБ совместно с МВД пресекли в Дагестане деятельность организованного преступного сообщества, изготавливавшего поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб. на 1 млрд руб. в год. То есть речь идет о сотнях тысяч поддельных купюр, в то время как за первый квартал ЦБ сообщил о выявлении 14 184 фальшивок этого номинала.

Юань медленно, но верно заменяет доллар и евро, приток которых в РФ значительно сократился на фоне санкций США и ЕС. Хотя перестройка в сторону валют дружественных государств, прежде всего юаня, начала происходить и в валютной структуре сбережений компаний и населения, хранящихся в российских банках, доля вкладов в долларах и евро остается весомой, признавал недавно регулятор. Цифр в ЦБ не называли. Более конкретную оценку дал на днях ВТБ: по его данным, в рублях хранится 90% всех средств граждан на счетах в банке, в юанях — 3%, остальное приходится на другие иностранные валюты, преимущественно доллар США и евро. Однако уже в ближайшее время эти доли будут меняться в пользу валют дружественных стран. И одним из важных, хотя и косвенных признаков этого можно считать появление первой фальшивой юаневой купюры, о пресечении обращения которой было официально сообщено Банком России.