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Коммерсантъ FM
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Верховный суд упрощает принятие обеспечительных мер

Во вторник пленум Верховного суда РФ (ВС) обсудил проект постановления, посвященный обеспечительным мерам, принимаемым судами в порядке гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Объемный документ содержит анализ и толкование сложившейся практики, собирая в себе основные выработанные к настоящему времени подходы судов.

Проект разъясняет отдельные вопросы, касающиеся принятия обеспечительных мер, например, против солидарных ответчиков (можно арестовать имущество каждого из них), по спорам в сфере интеллектуальной собственности и др. В целом, по мнению партнера Stonebridge Legal Алексея Ядыкина, ВС ориентирует суды «на более либеральный подход к введению обеспечительных мер».

Как полагает эксперт, основанием для введения обеспечительных мер может быть возможность наступления негативных последствий для истца в виде угрозы неисполнения будущего судебного решения ответчиком, особенно если в его отношении уже имеются ранее вынесенные и неисполненные им решения судов.

Председатель коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский обращает внимание, что проект дает возможность обжаловать определение суда по обеспечительным мерам до истечения срока обжалования, который может занимать месяц и более. По его словам, это позволит участникам процесса более оперативно реагировать на ситуацию и «повышает шансы на успешное принятие либо отмену мер в вышестоящей инстанции, что снизит шансы на причинение ущерба сторонам». А при обжаловании стороной отмены обеспечительных мер их действие возобновляется до разрешения этого вопроса в вышестоящей судебной инстанции.

По итогам обсуждения пленум ВС направил проект на доработку.

Анна Занина

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