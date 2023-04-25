Bloomberg: объем займов стран Восточной Европы достиг рекордных значений

Объем займов европейских стран в этом году достиг $32 млрд — это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg. Впервые за десять лет три страны Восточной Европы — Польша ($9 млрд), Румыния ($6 млрд) и Венгрия ($5 млрд) — вошли в пятерку крупнейших заемщиков.

При этом занимать на рынках облигаций теперь стало дороже. Как отмечает Bloomberg, в этом году Польша платит 5,5% годовых по новым 30-летним облигациям, тогда как еще в 2021 году та же облигация была бы продана менее чем за 4%. По оценкам аналитиков Bloomberg, в этом году дефицит бюджета Восточной Европы вырастет до 4,3% ВВП региона по сравнению с 1,3% в 2021 году.

Как отмечает Bloomberg, растущая процентная ставка только усугубит внезапно разросшийся бюджетный дефицит стран Восточной Европы. Более того, если российская спецоперация на Украине затянется, Восточная Европа понесет еще большие расходы, финансируемые за счет долга. Однако иностранные инвесторы могут отказаться от вливаний дополнительных облигаций в рынки этих стран.

Долларовые облигации Польши уже торгуются с доходностью, аналогичной доходности стран, инвестиции в которые долгое время считались более рискованными,— Филиппин, Индонезии и Уругвая. Если валюты региона начнут падать по отношению к доллару, как это периодически происходит, это увеличит затраты этих правительств на погашение долга.

Анастасия Ларина