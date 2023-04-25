Челябинский профсоюз намерен провести проверку в головном офисе Wildberries

Федерация профсоюзов Челябинской области планирует провести проверку в головном офисе компании Wildberries. Соответствующее уведомление направлено руководству маркетплейса, сообщает пресс-служба федерации.

В ближайшее время правовой и технический профсоюзные инспекторы отправятся в Москву, где зарегистрирован Wildberries. «Если администрация будет препятствовать проверке, это станет еще одним поводом для обращения в прокуратуру. Воспрепятствование профсоюзной проверке – прямое нарушение ст. 370 Трудового кодекса РФ и закона „О профессиональных союзах“»,– подчеркивают в Федерации профсоюзов Челябинской области. По данным организации, в регионе известны случаи наказания работодателей, помешавших таким проверкам. Например, к ответственности было привлечено руководство Уральского государственного университета физической культуры.

Как сообщал «Ъ-южный Урал», в середине марта работники Wildberries создали профсоюз в Челябинской области. Поводом для этого стала новая система штрафов и требований компании к сотрудникам пунктов выдачи заказов, а также ненормированный рабочий день, проблемы в части охраны труда и безопасности рабочих мест. Ранее Федерация профсоюзов региона направила заявление в прокуратуру. Кроме того, гендиректору Wildberries отправили письмо с предложением о встрече и переговорах.