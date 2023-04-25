Глава буддистов России переизбран на пять лет

На общем собрании (сугунды) Буддийской традиционной Сангхи России, прошедшем 25 апреля в Иволгинском дацане Бурятии, были продлены полномочия XXIV Пандито хамбо-ламы Дамбы Аюшеева на следующие пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дамба Аюшеев

Фото: Телеграм канал «Буддийская традиционная Сангха» Дамба Аюшеев

Фото: Телеграм канал «Буддийская традиционная Сангха»

Как сообщила пресс-служба Сангхи, в голосовании участвовали 210 человек из 49 дацанов и дуганов, а также из числа верующих мирян.

«Решение было принято единогласно. Согласно действующему уставу Буддийской традиционной Сангхи России, в 2023 году истек пятилетний срок нахождения на троне XXIV Пандидо хамбо-ламы. В связи с этим он отчитался перед ширээтэ-ламами дацанов Сангхи, отчет был принят, и собрание вынесло предложение о продлении срока полномочий Пандито хамбо-ламы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Институт пандидо хамбо-лам был установлен императрицей Екатериной II. Линия преемственности Пандито хамбо-лам России не прерывалась с 1764 года, за исключением пика репрессий.

Влад Никифоров, Иркутск