Новосибирский чиновник не признал вину по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы

В Новосибирске сегодня начался суд над главой администрации Центрального округа Сергеем Канунниковым, который обвиняется в халатности из-за демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Выслушав речь прокурора, чиновник заявил о своей невиновности.

«С предъявленными обвинением не согласен, я добросовестно исполнял свои обязанности. Потому не случайно меня поддерживают сегодня директора школ, общественники. Ваша честь, прошу независимо и беспристрастно рассмотреть это дело и вынести оправдательный приговор», - заявил Сергей Канунников.

В сентябре 2022 года глава СКР Александр Бастыркин поручил возбудить дело из-за сноса стелы. О демонтаже памятника для строительства на этой территории гостиницы главе следственного ведомства сообщили жители города.

Сергею Канунникову инкриминировали халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Согласно версии следствия, которую приводит пресс-служба суда, чиновник знал, что стела, увековечивающая память о событиях ВОВ, является бесхозяйным, не числится в реестре муниципальной собственности и находится в неудовлетворительном состоянии. В деле указывается, что глава округа не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на памятник, «не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в ВОВ». В результате, говорится в деле, на стеле образовались многочисленные повреждения и дефекты.

В последующем демонтированную стелу вернули на прежнее место. Сергей Канунников тогда заявил, что застройщик вернул памятный знак по обращению администрации Центрального округа.

Прокуратура градоначальнику Анатолию Локтю вынесла представление по факту бездействия должностных лиц по учету и содержанию стелы. «Установлено, что мэрия не принимала надлежащие меры по учету и сохранности указанного объекта, в реестре элементов монументально-декоративного оформления на территории Новосибирска, в реестре муниципального имущества города, она не числится. Реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии должным образом не ведется», — сделали вывод в надзорном ведомстве.

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Илья Николаев