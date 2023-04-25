В России создадут сайт для закупки лекарств участникам спецоперации

В России будет создан сайт для закупок лекарств, медизделий, средств реабилитации, а также по оказанию работ и услуг по адаптации жилья для военнослужащих, участвовавших в спецоперации. Проект постановления правительства о порядке работы этого портала разработал Минздрав РФ.

На сайте будет публиковаться информация о закупках, включая реквизиты договоров на их осуществление. Пользователями ресурса станут фонд «Защитники Отечества» и Минтруд России, говорится в разработанном Минздравом документе. Создание портала будет финансироваться за счет средств грантов в форме субсидий, предоставляемых фонду «Защитники Отечества» из федерального бюджета.

Постановление с правилами ведения сайта закупок для нужд участников спецоперации должно вступить в силу 3 июня 2023 года, отмечается в документе.

Как уточняют «Ведомости», в списке закупаемой продукции, в частности, есть препараты и медизделия, не зарегистрированные в России, а также средства реабилитации, перечень которых утверждает попечительский совет фонда. Среди них, в частности, высокофункциональные протезы. Их приобретать планируется за счет «дополнительных финансовых механизмов».

3 апреля Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества». Руководителем фонда, отделения которого появятся во всех регионах страны, стала супруга губернатора Кемеровской области, глава совета директоров «Колмар Груп» (специализируется на угледобыче) Анна Цивилева. Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, попечительский совет возглавил глава Минтруда Антон Котяков.

С предложением о создании данного фонда Владимир Путин выступил 21 февраля во время послания к Федеральному собранию.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов