От использования наличных готовы отказаться 15% челябинцев

Только 15% жителей Челябинска готовы полностью отказаться от использования наличных денег. Не намерены прекращать использование купюр 75% опрошенных экономически активных горожан, сообщают эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Причинами, по которым респонденты не хотят отказываться от наличных, респонденты называют их «неподотчетность», а также возможность ими расплачиваться при отсутствии электричества. При этом тех, кто готов прекратить использовать бумажные деньги, больше среди граждан младше 34 лет, чем среди опрошенных старше 45 лет — 27% против 13%.