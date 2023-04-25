Аэропорт Ижевска стал международным

Аэропорт, расположенный в столице Удмуртии, с 22 апреля получил статус международного. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовал в Telegram гендиректор аэропорта Александр Синельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что учреждение стало 79-м международным аэропортом из 91 аэропортов федерального значения, входящих в утвержденный правительством перечень.

Однако для дальнейшей работы в аэропорту предстоит установить оборудование и нанять ряд специалистов, в том числе пограничников и таможенников, а также пройти «приемку госкомиссией». «В общем, еще примерно год-два ударной работы»,— отметил господин Синельников.

