Пожар на мусорном полигоне во Владивостоке локализован на территории 1,5 тыс. кв. м

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке, информация о котором поступила 24 апреля в 19:20 по местному времени (12:20 мск), был локализован на территории 1,5 тыс. кв. м к 04:00 (21:00 мск), работы по тушению продолжаются, сообщили «РИА Новости» в ГУ МЧС по Приморскому краю.

По состоянию на 21:00 (14:00 мск) сообщалось, что площадь возгорания на полигоне составляла 600 кв. м.

Сотрудники Приморского экологического оператора (ПЭО) принимают участие в тушении пожара, сообщала ранее пресс-служба ПЭО в Telegram. По данным регоператора, для локализации возгорания производится пересыпка грунта на зону возгорания и проливка ее водой, работу усложняет сильный ветер.

В борьбе с пожаром на полигоне задействованы 49 человек и 14 единиц пожарной и специализированной техники, передает пресс-служба ПЭО.

14 февраля на этом же полигоне произошло возгорание площадью 500 кв. м. Его удалось ликвидировать на следующий день. В ПЭО объясняли, что частые пожары на полигоне возникают из-за отсутствия системы газоотведения. Запуск мусорного полигона с функционирующей системой планировался во втором квартале 2021 года, но этого так и не произошло.

Эрдни Кагалтынов