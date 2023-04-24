Много роуминга из ничего

«Ъ» узнал, что вопрос об отмене международного роуминга на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), против чего 24 апреля выступил Казахстан, пока не обсуждается. Ранее предполагалось, что операторы государств—членов союза смогут снизить тарифы на роуминговые звонки к 2025 году. Казахстанские операторы связи заявили, что это грозит ростом цен на местную связь. Собеседники «Ъ», знакомые с ситуацией, указывают, что отмену роуминга в ЕАЭС настолько сложно реализовать даже технически, что ожидать этого в ближайшем будущем и не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Mikheyev / Reuters Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Источник «Ъ», близкий к правительству России, рассказал, что вопрос об отмене международного роуминга на территории ЕАЭС не обсуждается. Ранее 24 апреля «Sputnik Казахстан» сообщил со ссылкой на заявление Минцифры республики, что казахстанские операторы связи выступили против отмены международного роуминга со странами ЕАЭС. Операторы объяснили это тем, что переход на справедливый тариф (оплата услуг связи в международном роуминге, которая соответствует уровню, максимально приближенному к тарифу в «домашней» сети) может привести к потере доходов. Также министерство отметило, что сотовые компании технически не могут организовывать прямые соединения с операторами других стран и работают только через операторов международной связи.

О том, что Россия намерена отменить международный сотовый роуминг с входящими в ЕАЭС Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году, со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии, направленному в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России, в марте сообщали «Ведомости».

Собеседник «Ъ» в правительстве отметил, что для приведения тарифов в роуминге к уровню, максимально приближенному к «домашним», необходимо снизить ставки на пропуск голосового трафика между государствами—членами ЕАЭС и роуминговые ставки между операторами связи: «Это сложный процесс, он требует дополнительной проработки со стороны всех государств—членов Союза».

В то же время коммерческий директор «Билайн Кыргызстан» Александр Атаманов рассказал «Ъ», что операторы республики в рамках рабочей группы обсуждают с властями возможности снижения тарифов на организацию услуг роуминга:

«Какие-то расходы можно минимизировать, например построив прямые соединения с каждым мобильным оператором стран—участниц ЕАЭС, какие-то останутся, поскольку привлекаются третьи стороны для организации и обслуживания роуминга операторов».

При этом, подчеркивает он, основная проблема в том, что не обсуждается вопрос о компенсациях потерянной выручки операторов: «При этом операторы вынуждены нести затраты, связанные с содержанием сетей, интерконнектом (организация взаиморасчетов между операторами.— “Ъ”), организацией услуг роуминга».

По словам господина Атаманова, только после расчетов затрат местных операторов может быть «понятен порог так называемого справедливого тарифа в роуминге»: «Есть пример из Европы, где снижение цен на роуминг было достигнуто за счет увеличения цен на местную связь. Такой вариант тоже возможен, но он негативно будет воспринят самим рынком и регуляторами». В среднем, по его словам, за год прирост числа роуминговых абонентов в республике составил 25–30%.

По словам собеседника «Ъ» на российском телеком-рынке, ситуация с отменой роуминга в Казахстане может затянуться: «В республике намерены какое-то время присматриваться, как поведут себя другие члены ЕАЭС — Армения и Кыргызстан». Но весь процесс, по его мнению, может занять до трех лет: «Главным камнем преткновения, как и в случае со снижением цен на роуминг с Белоруссией, станут ставки интерконнекта, из-за снижения которых при равных тарифах Беларусь должна платить России по итогу примерно в пять раз больше». С 1 апреля Россия и Белоруссия отменили плату за входящие звонки на мобильные номера в роуминге.

Вадим Красников