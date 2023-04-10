Армения не кладет трубку

МТС не удалось утвердить у армянского регулятора продажу «МТС Армения», работающей под брендом Viva-MTS. Покупателем должна была стать кипрская Fedilco Group Limited, данные о конечных бенефициарах которой не разглашаются. Эксперты допускают, что в ходе изучения сделки армянские власти выявили риски, связанные с новым инвестором. В качестве вариантов они называют вероятность аффилированности покупателя с самой МТС или другими российскими структурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый логотип МТС устанавливается на фасаде одного из офисов компании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Новый логотип МТС устанавливается на фасаде одного из офисов компании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) не утвердила продажу 100% акций «МТС Армения» (работает под брендом Viva-MTS). Это следует из сообщения КРОУ, размещенного 10 апреля на сайте регулятора. Заявку оператор подал 26 января. По данным Times.am, сделку предполагалось закрыть до 10 апреля.

«МТС Армения», которая на 100% принадлежит кипрской Aramayo Investments Limited (та, в свою очередь, через люксембургскую Allegretto Holding на 100% в собственности у ПАО МТС), планировала купить другая кипрская структура — Fedilco Group Limited (учреждена в апреле 2022 года, конечные бенефициары не отображаются в публичных реестрах), говорится в заявлении регулятора Армении. Исходя из того, что Allegretto Holding принадлежит российскому юрлицу, «МТС Армения» должна была по итогам сделки выйти из структур оператора.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе КРОУ, регулятор принял отрицательное решение, следуя законодательству Армении, согласно которому может отказать в сделке, если «она не соответствует требованиям, угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам страны». В КРОУ уточнили, что на обжалование у МТС есть 30 дней. В МТС комментировать ситуацию отказались.

По официальной версии, МТС собиралась продать актив, чтобы «сфокусироваться на развитии бизнеса в России».

Также продажу акций компания рассматривала в случае, если «найдутся покупатели с хорошей оценкой». Армянские СМИ сообщали, что потенциальными инвесторами могли стать «Газпром» или букмекер 1Xbet, эксперты оценивали армянское юрлицо в 19 млрд руб. Собеседники “Ъ” предполагали, что на решение о продаже актива также повлияло введение в феврале санкций против МТС-банка (см. “Ъ” от 13 марта).

Выручка МТС в Армении за 2022 год увеличилась на 4,1%, до 51 млрд драмов (10,7 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 апреля), при общих доходах группы в 541,7 млрд руб. «МТС Армения» обслуживает 2,3 млн абонентов. После начала военных действий на Украине в Армению переехали 108–110 тыс. россиян, также в прошлом году в стране открылось около 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тыс. бизнесов, зарегистрированных в форме ИП (см. “Ъ” от 16 марта).

Помимо актива в Армении, у МТС остался в СНГ еще один дочерний оператор связи — «МТС Беларусь» (49%), его выручка за 2022 год составила 43 млрд руб. В 2019 году МТС продала дочерний «ВФ Украина», а в 2016-м — своего узбекского оператора Universal Mobile Systems (UMS).

Тот факт, что покупателем актива должен был стать кипрский офшор с неизвестными бенефициарами, может косвенно указывать на желание МТС сохранить завуалированный контроль над бизнесом в Армении, считает основатель и гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.

«Если в условиях санкций сделать это все же не удастся, наиболее вероятным претендентом может выступить Team Telecom Armenia, ранее купившая "дочку" Beeline в этом регионе и занимающая второе место после "МТС Армения" по количеству абонентов»,— считает господин Цаплин.

В ходе экспертизы, которую проводит регулятор для вынесения решения, Fedilco Group Limited «скорее всего, раскрывала бенефициаров», полагает собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке. По его мнению, исходя из аргументов КРОУ «можно сделать вывод, что владельцы связаны с российским бизнесом и находятся под угрозой санкций, что создавало бы для армянской стороны дополнительные риски».

Татьяна Исакова, Юлия Юрасова