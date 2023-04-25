Инвесторы впадают в транш

Эксперты оценили перспективы выпуска многотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Пока их эмиссии значительно отстают по объему от однотраншевых ипотечных облигаций, выпускаемых в рамках «Фабрики "Дом.РФ"». Однако многотраншевая технология может использоваться при выпуске ИЦБ, обеспеченных нецелевыми ипотечными кредитами, а также при объединении разноплановых кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Рейтинговое агентство АКРА оценило привлекательность трехтраншевой секьюритизации ипотечных кредитов, которая была совершена в первом квартале этого года. Выпущенные в рамках этой сделки ипотечные облигации на 3,14 млрд руб. обеспечены ипотечными кредитами банка БЖФ (оригинатор сделки) со средним сроком погашения около 13 лет и средней ставкой 14,5% годовых. В рамках такой структуры, как уточняет АКРА, старший класс облигаций, которому присваивается кредитный рейтинг, размещается среди широкого круга инвесторов, а младший долг может быть выпущен как в форме облигаций, так и в виде кредита. При этом продажа мезонинного транша в полном объеме или частичная продажа долей облигаций мезонинного и младшего траншей квалифицированным инвесторам ведет к сокращению удерживаемых банком-оригинатором позиций. Кроме того, теоретически это позволяет деконсолидировать баланс эмитента, а также баланс банковской группы, поскольку банк-оригинатор перестает быть единственным держателем риска секьюритизированного портфеля, отмечают в агентстве.

По данным АКРА, за период с начала 2020 года по первый квартал 2023 года были реализованы четыре рыночные сделки по выпуску двух- и трехтраншевых ИЦБ общим объемом 16,3 млрд руб.

При этом в банках считают, что перспектива у многотраншевых выпусков ипотечных бумаг достаточно неплохая на среднесрочном горизонте. В ВТБ отмечают, что такие бумаги составят конкуренцию доминирующим сейчас однотраншевым ипотечным облигациям, выпускаемым в рамках программы «Фабрика "Дом.РФ"» (см. “Ъ” от 26 декабря 2022 года). В прошлом году объем выпуска таких бумаг составил почти 400 млрд руб., уступив лишь 1% показателю 2021 года.

Как отмечает один из авторов обзора — старший директор АКРА Тимур Искандаров, многотраншевая секьюритизация может быть интересна «для банков, занимающихся нецелевым ипотечным кредитованием, поскольку данный продукт не соответствует стандартам "Фабрики «Дом.РФ»"». ИЦБ, выпущенные "Фабрикой", «имеют крайне низкие риск-веса при расчете норматива достаточности капитала по причине наличия квазигосударственной гарантии (благодаря поручительству АО "Дом.РФ".— “Ъ”), поэтому банкам-оригинаторам зачастую выгодно переупаковать ипотечный портфель в портфель агентских ИЦБ и выкупить их на свой баланс для существенной разгрузки капитала», пояснил эксперт. Так, согласно раскрытию информации, из 15 размещений, проведенных в 2022 году, в 12 случаях заключались всего одна—три сделки.

Вместе с тем, как пояснил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют-банка Сергей Михайлов, многотраншевые выпуски по структуре и рейтингу, не хуже и не лучше однотраншевых, они, как правило, получают рейтинг на уровне странового.

Главный вопрос секьюритизации, по его словам,— кто будет инвестором, который готов купить ипотечные облигации, и какой будет ликвидность бумаги.

«Проведение подобных сделок расширит перечень возможностей инвестирования и рефинансирования на внутреннем рынке, позволит осуществлять "тонкую настройку" финансовых инструментов для нужд как банков-оригинаторов, так и инвесторов»,— уверены в ВТБ.

При этом эксперты отмечают, что банки продолжают использовать механизм многотраншевых ИЦБ, так как он отличается большей гибкостью. В частности, позволяет рефинансировать ипотечные портфели с низкими ставками или объединять портфели нескольких банков в один, сокращая совокупные издержки на выпуск. Директор по рейтингам инструментов структурированного финансирования «Эксперт РА» Леонид Бельченко ожидает роста количества новых сделок многотраншевой секьюритизации по мере нормализации регулирования. Этот механизм «позволяет эмитентам с невысоким кредитным рейтингом привлечь финансирование на рыночных условиях, сопоставимых с крупнейшими эмитентами, без использования бюджетных программ субсидирования и поддержки»,— поясняет он.

Максим Буйлов